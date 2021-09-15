توقعات بزيادة الطلب على النفط في 2022 مع استمرار حملات التطعيم + فيديو

العالم - اقتصاد

مع استمرار توزيع اللقاحات المضادة لكوفيد 19 وحملات التطعيم على الصعيد العالمي توقعت وكالة الطاقة الدولية إطلاق الطلب على النفط الذي تأثر بقيود جائحة كورونا، لاسيما في آسيا، بعد تراجع الطلب العالمي على مدار ثلاثة أشهر.

وأشارت الوكالة في تقرير النفط الشهري إلى بدء ظهور مؤشرات على انحسار إصابات كوفيد، ومن المتوقع الآن أن يتعافى الطلب بواقع مليون و600 ألف برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول ويواصل النمو حتى نهاية العام.

وأفادت الوكالة بأن الأضرار التي سببها الإعصار آيدا لمركز إنتاج النفط على الساحل الأميركي على خليج المكسيك أدت لأول تراجع للإمدادات العالمية في خمسة أشهر، وقدرت الفاقد من الإمدادات بسبب الإعصار بحوالي 30 مليون برميل تقريبا.

وفي هذا السياق قلصت منظمة أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط بالربع الأخير من العام 2021، مشيرة إلى أن مرحلة التعافي ستبدأ العام القادم حين يتجاوز الاستهلاك معدلات ما قبل الجائحة.

وفي تقريرها الشهري توقعت أوبك أن يبلغ الطلب على النفط في المتوسط 69 مليونا و700 ألف برميل يوميا في الربع الأخير من هذا العام، بانخفاض مقداره 110 آلاف برميل يوميا عن توقعاتها الشهر الماضي.. فيما جرى تعديل نمو الطلب للعام المقبل إلى أربعة ملايين و200 ألف برميل يوميا .

ورغم المخاطر المتزايدة الناجمة عن إصابات كوفيد-19 التي تغذيها سلالة دلتا، توقعت أوبك أن يعود النشاط الاقتصادي لمستويات ما قبل الوباء مع ارتفاع معدلات التطعيم.

يأتي ذلك بعد أن اتفق تحالف أوبك بلاس في يوليو/تموز تعزيز الإنتاج تدريجيا بـ400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس/آب، وقد كشف تقرير المجموعة أن الإنتاج ارتفع بمقدار 150 ألف برميل يوميا إلى 26 مليونا و750 ألف برميل يوميا الشهر الماضي.

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