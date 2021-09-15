مراسل العالم يكشف من هم الدبلوماسيون الايرانيون الذين وصلوا كابول؟

العالم- خاص بالعالم

واوضح مراسلنا مجتبى محمد يونس ان الطائرة الايرانية تعد اول رحلة تجارية تحط في مطار كابول الدولي بعد خروج القوات الامريكية من افغانستان وبعد سيطرة حركة طالبان على البلاد بشكل كامل.

واشار الى ان السفير الايراني مايزال موجوداً في السفارة الايرانية في كابول ولم يغادر افغانستان، مؤكداً ان بعثة الدبلوماسيين الايرانيين كانوا في اجازة وعادوا الى السفارة الايرانية لمزاولة اعمالهم.

كما نوه مراسلنا الى وصول مساعدات انسانية من كافة دول العالم وصلت الى مطار كابول الدولي وايضاً الى مطار مزار شريف في عاصمة الشمال، مؤكدا ان هذه المساعدات كانت طبية وخيم ومواد غذائية اغلبها للاطفال الذين هم في حاجة ماسة اليها، اضافة الى وصول طائرة من الامم المتحدة تقل موظفين اممين وطائرات اخرى من دول عربية واجنبية تحمل مساعدات انسانية.

وفي هذا السياق، أعلنت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء ان شركة طيران ماهان الايرانية سيّرت رحلة من مطار مشهد الى كابول على متنها تسعة عشر مسافرا، وبحسب جدول الرحلة؛ فإنه من المقرر عودة الطائرة مع مسافرين ووصولها اليوم الى مطار الشهيد هاشمي نجاد الدولي في مدينة مشهد الإيرانية.

