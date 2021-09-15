السعودية تشتري انظمة دفاعية إسرائيلية بعد انسحاب الإمريكية!

العالم- خاص بالعالم

موقعُ بريكينغ ديفينس المختصُ بالشؤون العسكرية ذكر أنّ السعوديين يدرسون استقدامَ القبةِ الحديدية الإسرائيلية أو منظومةٍ لاعتراض صواريخ كروز، وأكدَ أنّ الاهتمامَ السعودي بالأنظمة الإسرائيلية وصلَ إلى مرحلةٍ متقدمة.

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء السعودي بشكل رسمي على إنشاء ما اسماها الهيئة العامة للتطوير الدفاعي وقال ان هذه الهيئة تهدف الى التطوير في مجالات الأنظمة الدفاعية.

وبحسب بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية فأن الهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء. وتهدف الهيئة إلى تحديد أهداف أنشطة البحث والتطوير والابتكار ذات الصلة بمجالات التقنية والأنظمة الدفاعية ووضع سياساتها واستراتيجياتها.

التطورات الجديدة هذه في السعودية تأتي في ظل انباء غير رسمية عن تخلي الولايات المتحدة الامريكية عن حماية السعودية امام الصواريخ اليمنية حيث كشفت وسائل اعلام امريكية أن واشنطن سحبت في الأسابيع الأخيرة عددًا من الأنظمة الأمريكية المضادة للصواريخ من قاعدة الأمير سلطان الجوية.

كما قالت صحيفة وول ستريت جورنال انّ الإدارة الأمريكية قررت تقليص عدد الأنظمة الأمريكية المضادة للصواريخ وسحبت عدد من الانطمة رغبة في إعادة تنظيم تواجدها العسكري للتركيز على الصين وروسيا.

هذا وكانت اليونان تحدثت في وفي إبريل/نيسان الماضي عن توقيعها اتفاقا مع الرياض لتزويد السعودية بنظام "باتريوت" للدفاع الجوي، بهدف "حماية منشآت الطاقة الحيوية" في المملكة.

مراقبون ومحللون سياسيون اكدوا ان السعودية اصبحت اليوم في مأزق كبير خاصة مع استمرار عدوانها على اليمن وعدم قبولها بايقاف الحرب، مضيفين ان الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية باتت اكثر تطورا، وانها اصبحت تصل الى جميع مناطق السعودية.