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رئيسة المفوضية الأوروبية: 'هجمة هجينة' على حدود بيلاروس

رئيسة المفوضية الأوروبية: 'هجمة هجينة' على حدود بيلاروس
الأربعاء ١٥ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤١ بتوقيت غرينتش

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لأعضاء البرلمان الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي يعتقد أن "هجمة هجينة" تحدث على الحدود مع بيلاروس.

العالم- أوروبا

وأضافت: "نحن نتحدث عن هجوم مختلط من جانب بيلاروس، وسنستمر في إظهار التضامن مع الدول الأوروبية المحاذية لبيلاروس. لا يجوز أن يتحول الناس إلى بيادق في السياسة، كما هو الحال على الحدود مع بيلاروس".

كما دعت فون دير لاين، إلى تسريع عملية تبني ميثاق الهجرة في الاتحاد الأوروبي، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في وقت سابق.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: "من الضروري تسريع العمل الخاص بصياغة ميثاق الاتحاد الأوروبي للهجرة. ومن الضروري إدارة عمليات الهجرة. القضية متناقضة ومثيرة للجدل للغاية، لكن التوصل إلى حل وسط ممكن".

وشددت على أن "الأوروبيين يعارضون الهجرة غير الشرعية، لكن كثيرين يعتقدون أن الهجرة تحفز النمو الاقتصادي. كما أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع التخلي عن التزاماته الإنسانية".

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