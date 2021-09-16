وزير النفط العراقي: نسعى لتطوير العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة

العالم - العراق

وقال اسماعيل خلال ترؤسه الجانب العراقي في اللجنة العراقية الاماراتية في بيان لوزارة النفط، ان "العراق يسعى ومن خلال اللجان المشتركة الى تنمية وتطوير العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة ، من خلال ابرام الاتفاقيات التي تهدف الى إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة التي تسهم في ادامة التنمية الاقتصادية وتطويرها، وبما يخدم مصالح الشعوب ، فضلاً عن توسيع افاق التعاون في جميع المجالات الاخرى".

واشار اسماعيل الى "اهمية هذه الاتفاقات في تعزيز دور الاقتصاد الوطني على الخارطة الدولية ."

وتابع وزير النفط ان "اجتماع اليوم يمثل الوزارات والهيئات والجهات المعنية الممثلة في هذه اللجنة ، من اجل مناقشة اهم المحاور والمواضيع ، التي تسهم في تفعيل قطاع الاستثمار المشترك والتجارة البينية ، والطاقة المتجددة ، والقناة الجافة بين دول الخليجية واوروبا مرورا بتركيا ، والمردودات المالية المتوقع ان يجنيها العراق من ضرائب المرور (الترانزيت) ، فضلا عن التعاون المشترك في الاستثمار وتطوير الموانئ العراقية لتكون قاعدة مهمة لنقل وخزن البضائع والتجارة الدولية".

ومضى بالقول: "اضافة الى مناقشة اهمية التعاون والتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية في تقديم التسهيلات اللازمة لتوفير البيئة الاستثمارية الامنة ، وتفعيل آليات حركة وانتقال المستثمرين، فضلاً عن محاور اخرى تتعلق بالاستثمار في القطاعات التجارية وغيرها سيتم تضمينها في اجتماعات اللجنة العراقية الاماراتية" .

يذكر ان الجانب العراقي في هذه اللجنة ، يعقد اجتماعاته المكثفة بحضور كل من رئيس هيئة الاستثمار الوطنية ورئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ، ومستشار رئيس الوزراء وممثلين عن وزارات ، التخطيط ، الكهرباء، النقل ، التجارة ، الشركة العامة لموانىء العراق في وزارة النقل، ومديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في وزارة الداخلية ، والهيئة العامة للجمارك في وزارة المالية ، ودائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في وزارة النفط ، وذلك من اجل اعداد ورقة عمل تتضمن المحاور الرئيسية للاتفاقية التي من المؤمل التوقيع عليها بين حكومة البلدين والتي تسهم في تحقيق الاهداف والمصالح المشتركة .