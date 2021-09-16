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تساعدك على التخلص منه.. مكملات غذائية لعلاج انتفاخ البطن

تساعدك على التخلص منه.. مكملات غذائية لعلاج انتفاخ البطن
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

يعد انتفاخ البطن من مشاكل الجهاز الهضمي المزعجة. ولحسن الحظ يمكن التخلص منه عن طريق تناول بعض المكملات الغذائية. إليك تفاصيلها:

العالم- الصحة

البروبيوتيك

ويكون إما عن طريق تناول الأطعمة الغنية بها، مثل الزبادي والمخللات، أو تلقي جرعات من أقراصها المكملة المتوفرة في الصيدليات.

الجلوتامين

هو حمض أميني موجود في جميع أنحاء الجسم، ولكنه يتواجد في الأمعاء بنسبة 30%. وتكمن أهميته في أنه يساهم في الحفاظ على سلامة الخلايا المبطنة للأمعاء الدقيقة وتماسك الوصلات المعوية. بحيث لا تنتقل جزيئات الطعام الكبيرة غير المهضومة من الأمعاء الدقيقة إلى الدم.

الزنجبيل

يلعب دورا في تسهيل عملية الهضم وتحسين حركة الأمعاء وتهدئة المعدة وتخفيف الانتفاخ. لاحتوائه على أكثر من 400 مركب كيميائي حيوي.

قشور السيليوم

يحتوي على ألياف قابلة للذوبان في الماء، تتحول أثناء عملية الهضم لمادة هلامية. تزيد حجم البراز وتسهل حركته عبر الأمعاء. حتى يتم التخلص منه عبر فتحة الشرج.

زيت النعناع

يساعد على استرخاء عضلات جدار الأمعاء، مما يسمح للطعام بالمرور بسهولة. ولضمان تحسين عملية الهضم يفضل الحصول عليها قبل ساعة من تناول كل وجبة.

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تساعدك على التخلص منه.. مكملات غذائية لعلاج انتفاخ البطن

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