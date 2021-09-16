الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١
٠٩:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

أول رحلة فضائية في تاريخ البشرية..4 سياح من دون رواد

أول رحلة فضائية في تاريخ البشرية..4 سياح من دون رواد
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

أقلعت من مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا ليل الأربعاء، المركبة الفضائية "فالكون 9" التابعة لشركة "سبيس إكس" وعلى متنها 4 سياح، في أول رحلة في تاريخ البشرية تقل إلى مدار الأرض ركابا عاديين ليس بينهم أي رائد فضاء محترف.

‏العالم-منوعات

ووسط كرة لهب أضاءت عتمة الليل، ارتفعت المحركات التسعة للمركبة الفضائية في مهمة أطلق عليها اسم "إنسبيريشن 4".

وتحمل المركبة 4 أميركيين، من بينهم الملياردير جاريد إيزاكمان الذي استأجر هذه الرحلة، إلى مدار الأرض، حيث سيدورون طوال 3 أيام في مدار يتجاوز مدار محطة الفضاء الدولية.

وتضم رحلة "سبيس إكس" إلى جانب إيزاكمان العاملة الصحية التي شفيت من السرطان هايلي أركانو، ومحلل البيانات كريس سمبروسكي، والأكاديمي سيان بروكتور.

"سبيس إكس" تقود أول مهمة للبحث عن حياة على المشتري إلا أن إيزاكمان رفض الإفصاح عن تكلفة الرحلة، التي سيستغل ها في محاولة لجمع 200 مليون دولار لدعم جهود مكافحة السرطان، على أن يتبرع هو نفسه بنصف المبلغ.

وكان ريتشارد برانسون مؤسس شركة "فيرجين غالاكتيك"، وجيف بيزوس مؤسس شركة "بلو أوريجين"، دشنا رحلات الفضاء الخاصة للهواة في يوليو الماضي.

تصنيف :

روابط ذات صلة

شاهد/مخلوق عجيب بأغرب رأس على الإطلاق ضبط أثناء عملية ميونيخ

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وأخير.. قافلة الوعد الصادق دعست أحلام اميركا البالية وأوهامها

عصر الجمعة.. مؤتمر صحفي لناطق القوات المسلحة اليمنية للكشف عن عملية عسكرية كبرى في العمق السعودي والداخل

أول رحلة فضائية في تاريخ البشرية..4 سياح من دون رواد

حضور 80 مندوبا للاتحاد الاوروبي لمراقبة انتخابات العراق

 المفتي قبلان شكر طهران: الشجاعة في زمن الانهزام والغوث في زمن الحصار

شاهد/بركة مياه في البحر الميت تتحول إلى الوردي والسبب..