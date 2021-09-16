الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١
٠٧:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد لحظة دخول قافلة صهاريج الوقود الايراني للبنان

الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

دخلت قافلة صهاريج الوقود الايراني لكسر الحصار الاميركي الى الاراضي اللبنانية متجهة نحو مدينة بعلبك شرقي البلاد ناقلة مادة المازوت من مرفأ بانياس السوري.

العالم- خاص بالعالم

وتظهر المشاهد قافلة الصهاريج الوقود الايرانية تعبر جسر العاصي في قضاء الهرمل واكدت مصادر محلية ان قافلة صهاريج الوقود الايرانية تضم عشرين صهريجا يحمل كل واحد على متنه 50 الف ليتر من مادة المازوت.

ولفتت المصادر الى ان عملية توزيع المازوت ستمشل جميع المناطق اللبنانية بما فيها العاصمة بيروت كما سيشمل التوزيع جميع القطاعات الصحية والاقتصادية والمدارس والأفران وشبكات المولدات المنتشرة على الأرض اللبنانية.

كما تظهر المشاهد اللافتات المرحبة بالصهاريج، وتقول إن الوعد الصادق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قد حقق نصرا جديدا.

روابط ذات صلة

لحظة بلحظة.. وصول قافلة صهاريج الوقود الايراني إلى الأراضي اللبنانية

بيان هام للسيد نصرالله لأهالي بعلبك الهرمل بشأن "صهاريج الوقود"

موقع تتبع السفن يرصد ناقلة النفط الايرانية تفرغ حمولتها في سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تيار المستقبل يدعو مناصريه لإلغاء أي تجمعات في الشارع

شاهد بالفيديو.. محلل: حل ازمة الوقود بلبنان اثبت حرص حزب الله على مصلحة بلده

أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021

أمين عام محطات الأمانة في لبنان شرح كيفية توزيع  المازوت الإيراني

بمرور عام على تطبيع العار... هكذا وصف السفير البحريني لدى أمريكا العلاقات مع الكيان الإسرائيلي

وزير خارجية العراق يصل الرياض