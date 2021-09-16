شاهد لحظة دخول قافلة صهاريج الوقود الايراني للبنان

العالم- خاص بالعالم

وتظهر المشاهد قافلة الصهاريج الوقود الايرانية تعبر جسر العاصي في قضاء الهرمل واكدت مصادر محلية ان قافلة صهاريج الوقود الايرانية تضم عشرين صهريجا يحمل كل واحد على متنه 50 الف ليتر من مادة المازوت.

ولفتت المصادر الى ان عملية توزيع المازوت ستمشل جميع المناطق اللبنانية بما فيها العاصمة بيروت كما سيشمل التوزيع جميع القطاعات الصحية والاقتصادية والمدارس والأفران وشبكات المولدات المنتشرة على الأرض اللبنانية.

كما تظهر المشاهد اللافتات المرحبة بالصهاريج، وتقول إن الوعد الصادق للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قد حقق نصرا جديدا.