أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 16 سبتمبر 2021

سياست روز ..

وصول الناقلة الإيرانية إلى ميناء بانياس السوري , إنتصار لجبهة المقاومة وهزيمة لأمريكا

كيهان ..

لاينبغي للغرب ترقب خطوة إيجابية من قبل إيران مادام الحظر مستمرا

قدس ..

محاولات سعودية متشبثة لشراء نظم دفاع جوي صاروخي من الكيان الصهيوني واليونان

خراسان ..

إتساع الشروخ والخلافات بين قادة حركة طالبان في أفغانستان

جمهوري اسلامي ..

حركة طالبان تحظر صدور عشرات الصحف والمجلات منذ عودتها إلى السلطة بأفغانستان

جوان ..

أمريكا تتحرك لنصب منظومات دفاع جوي صاروخي في قاعدتها بمدينة أربيل بكردستان العراق

رسالت ..

بلينكن يعترف بالهزيمة بأفغانستان بقوله إن أمريكا تفاجأت بسرعة تقدم طالبان

افكار ..

منظمة الطاقة النووية الإيرانية .. عدم إلتزام الغرب بتعهداته وراء عدم تشغيل كاميرات المراقبة

آفتاب يزد..

شبه الجزيرة الكورية تشهد سباق تجارب على صواريخ بالستية بين الكوريتين

اطلاعات..

موسكو تحذر من مخطط أمريكي محتمل لدفع الأوضاع نحو تقسيم سوريا

مردم سالاري ..

القوى الغربية تبدي إستعدادها للعودة للإتفاق النووي لكن بشروط

ابتكار ..

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتوقع نهاية أمريكا في السنوات الثلاث المقبلة

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس

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جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في مقالها، محاولات إخفاء بصمات أصابع الرياض،..بتعليمات من بايدن رفعت الشرطة الفدرالية الامريكية السرية عن وثائق ترتبط بخفايا هجمات الحادي عشرمن ايلول سبتمبر في امريكا.

إن رفع السرية عن هذه الوثائق تم بعد إجراء عملية تنقيح عميقة لمحتواها بشكل يبرئ النظام السعودي بالكامل والواقع هو هو ان ما تم نشره في هذه الوثائق بعد تنقيحها وحذف المعلومات الرئيسية فيها كان مجرد معلومات تتحدث عن صلات بين سعوديين احدهما كان طالبا جامعيا والاخر موظف غير مهم بالقنصلية السعودية بواشنطن وبين عدد من مختطفي تللك الطائرات وهذا كل شيئ , ولا حتى اشارة لدور ما للنظام السعودي نفسه او لمسؤولين سعوديين .

وكأن ما ارادته ادارة بايدن هو تفادي تقويض لعلاقات المهزوزة مع السعودية بالكامل بتبرئته تلك الهجمات.

قدس ..

صحيفة قدس كتبت عن اجواء وتداعيات سحب امريكا لمنظومات الدفاع الجوي الصاروخية من السعودية في مقالها، الوداع المرير لباتريوت وثاد..الانسحاب الامريكي المذعور من افغانستان ومن ثم قيام امريكا بسحب بطاريات صواريخ باتريوت وثاد المضادة للجو من السعودية, اوصل النظام السعودي لقناعة بأن امريكا لا تتردد لحظة عن ادارة ظهرها لحلفاءها واصدقاءها طبقا لمصالحها..

إن مأزق الرياض بسبب غدر الحليف الأمريكي دفع بها للبحث عن نظم دفاع جوي صاروخية بديلة وهناك انباء عن مشاورات بين السعودية والكيان الصهيوني بشان شراء منظومة القبة الحديدية , وهي صفقة محتملة بشرط موافقة واشنطن والسعودية تتحرك ايضا لشراء منظومات دفاع جوي صاروخي من روسيا واليونان. وهناك من يرى بأن فقدان السعودية الثقة بالحليف الامريكي قد يدفعها للتقارب مع روسي والصين وربما لاجراء تغييرات في سياساتها الاقليمية وربما لصالح .

اطلاعات ..

نشرت صحية اطلاعات مقالا بعنوان، "إسرائيل" وإيجاد مركز تجسس بسقطرى اليمنية .. يتحرك الكيان الصهيوني بالتنسيق مع الامارات لايجا مركز للمراقبة البحرية والجوية والتجسس في لقاعدة الجوية الاماراتية ببلدة "حديبو" بجزيرة سقطرى الاستراتيجية اليمنية التي تشرف على مضيق باب المندب.

إن الإمارات لم تكتف بالإعتراف بالكيان الصهيوني وإقامة علاقات معه بل تتمادى إلى حد إيجاد تحالف إستراتيجي معه أيضا وما تقوم به ابو ظبي في الواقع هو تعبيد الطريق امام الكيان الصهيوني لتوسيع مخططاته العدوانية في البحر الاحمر ومضيق باب المندب مستغلة احتلالها لاراض وجزر يمنية .

سياست روز..

صحيفة سياست روز كتبت في مقالها، سباق الصواريخ في شبه الجزيرة الكورية.. كوريا الشمالية اجرت تجارب صاروخية جديدة مؤخرا في تطور لم يعد يحمل مفاجأة لاحد في الواقع , الا ان المفاجأة جاءت من كوريا الجنوبية هذه المرة.

إن كوريا الحنوبية أجرت بعد ساعات قليلة من تجارب شقيقتها الشمالية , تجربة إطلاق صواريخ بالستية من غواصات وبذلك ارتفع التوتر في شبه الجزيرة الكورية الى مستوى جديد , فالجربة الجنوبية وهي الاولى من نوعها رسالة تحذير لبيونغ يانغ بوجود ضربة ثانية على اية ضربة تستهدف كوريا الجنوبية , كما تعكس هذه التجربة مخاوف عميقة في سيؤول من احتمال ادارة امريكا ظهرها لها وكما فعلت باماكن اخرى في العالم . وبالطبع تعتبرتجارب كوريا الشمالية احترازية تحسبا لاي ضربة امريكية.

كيهان ..

كتبت صحيفة كيهان في مقالها، باتريوت وصواريخ أنصار الله..امريكا سحبت بطاريات صواريخ باتريوت من السعودية في خطوة مفاجأة اثارت مخاوف السعودية بشكل اكبر من مواجهة الصواريخ والمسيرات اليمنية .

إن هناك حقيقة عكستها المواجهات بين باتريوت والصواريخ اليمنية تثبت واقع ضعف هذه المنظومة الأمريكية فالجيش السعودي عبر ان استياءه العميق مرارا ازاء ضعف الباتريوت مقابل الصواريخ اليمنية الا ان البتاغون القى باللوم على ضعف الاطقم السعودية , ولكن الباتريوت لم يعمل بكفاءة حتى مع اطقم امريكية ايضا وفي كل الاحوال تبحث السعودية عن نظم دفاع جوي صاروخية بدلا من بطاريات نظامي باتريوت وثاد اللتان سحبتهما امريكا, وتضع الرياض في حساباتها حتى شراء منظومة القبة الحديدية ورغم ان الاجدر بها بدلا من ذلك انهاء حربها على اليمن واعادة النظر في سياساتها الاقليمية لصالح شعبها وشعوب المنطقة .

جوان ..

حول وصول اول ناقلة ايرانية تحمل الوقود الى لبنان الى ميناء بانياس السوري, كتبت صحيفة جوان في مقالها، الوقود الإيراني يحرق ورقة العقوبات الأوروبية..اعلن رئيس السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل عن تجميد العقوبات الاوروبية المفروضة على لبنان قائلا ان القرار يرتبط بدعم الحكومة الجديدة بلبنان..

إن الإتحاد الأوروبي أخفى بهذه الذريعة واقع هزيمته مقابل المقاومة اللبنانية في الحرب الإقتصادية التي يشنها الغرب على لبنان فتوقيت اعلان اوروبا عن تجميد الحظر على لبنان جاء بعد وصول اول شحنة وقود ايرانية الى لبنان تلبية لطلب حزب الله وذلك في تطور حمل مؤشر على قرب انتهاء ازمة الوقود بلبنان بوصول شحنات ايرانية جديدة.

ويبدو ان اوروبا تحاول بتجميد العقوبات المفروضة على لبنان ركوب موجة بدء تراجع حدة الازمة الاقتصادية بلبنان للايحاء وكأن لاوروبا دور كبير في الامر.