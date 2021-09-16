شاهد.. لبنانيون يستقبلون قافلة الوقود الايراني بالورود

العالم- خاص بالعالم

الى ذلك، اكد مراسلنا ان قافلة ثانية من صهاريج الوقود الايراني دخلت منطقة العين متجهة الى بعلبك ايضاً.

هذا وتظهر المشاهد قافلة الصهاريج الوقود الايرانية تعبر جسر العاصي في قضاء الهرمل واكدت مصادر محلية ان قافلة صهاريج الوقود الايرانية تضم عشرين صهريجا يحمل كل واحد على متنه خمسين الف ليتر من مادة المازوت.

ولفتت المصادر الى ان عملية توزيع المازوت ستمشل جميع المناطق اللبنانية بما فيها العاصمة بيروت كما سيشمل التوزيع جميع القطاعات الصحية والاقتصادية والمدارس والأفران وشبكات المولدات المنتشرة على الأرض اللبنانية.