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الجماهير اللبنانية: الوعد الصادق للسيد نصرالله ازهر نصرا جديدا

الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

قوافل صهاريج المحروقات الايرانية تكسر الحصار الاميركي على لبنان وتدخل منطقة البقاع قادمة من مرفأ بانياس السوري للتخفيف من حدة ازمة المحروقات التي يعاني منها الشعب اللبناني.

العالم- خاص بالعالم

بالزغاريد ونثر الارز استقلبت الجماهير الشعبية قافلة صهاريج المحروقات الايرانية رافعين صور شهداء المقاومة معتبرين ان الوعد الصادق الذي اطلقه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ازهر نصرا جديدا.

المزارعون اكدوا ان قافلة المازوت قلبت السحر على الساحر الاميركي واثبتت بان حزب الله لايزال الضمانة الوحيدة الى لبنان لمواجهة المؤامرات الاميركية الصهيونية وليس كما يروج عملاء اميركا.

مصادر حزب الله اكدت ان عملية توزيع المازوت ستشمل جميع القطاعات الصحية والاقتصادية والمدارس والأفران وشبكات المولدات في جميع المناطق بما فيها العاصمة بيروت.

قوافل صهاريج المحروقات الايرانية يبلغ عددها الف وثلاثمئة وعشرة صهاريج تنقل مادة المازت من ناقلة النفط الايرانية الاولى التي رست في مرفأ بانياس السوري.

ومن المقرر ان تصل ناقلة مازوت ايرانية اخرى خلال الايام القادمة كما وعد السيد نصرالله على ان تعقبها ناقلة نفط ثالثة تحمل على متنها مادة البنزين.

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