الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١
١٢:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة الفلسطينية: 15 وفاة و2501 إصابة جديدة بالضفة وغزة

الصحة الفلسطينية: 15 وفاة و2501 إصابة جديدة بالضفة وغزة
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، عن 15 حالة وفاة و2501 إصابة جديدة بفايروس كورونا في الضفة وغزة، بعد فحص 11228 عينة.

العالم - فلسطين

وقالت الوزارة إنها سجلت 7 حالات وفاة في قطاع غزة، و4 حالات في نابلس، وحالة في جنين، وحالتين في طولكرم، وحالة في قلقيلية.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت بواقع 811 إصابة بالضفة، و1690 إصابة بغزة. وبينت أن المرضى في العناية المكثفة 79، والمرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي 14، من بين 193 يعالجون داخل المستشفيات ومراكز كورونا بالضفة.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,271,801 بينهم 538,410 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

روابط ذات صلة

وفاة و2762 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

قطاع غزة يدخل منحنى خطيرا بأعداد اصابات الوباء اليومية

تطعيم اكثر من 20 الف مواطن في غزة للقاح كورونا

3 حالات وفاة في غزة اثر اصابتهم بكورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بیان مهم للخارجية الايرانية حول نقل زوار الاربعين

فرنسا تعتبر الغاء استراليا صفقة الغواصات معها "خيانة"

السيسي يشدد على موقف مصر الثابت تجاه احترام السيادة الليبية

الشيخ الخزعلي: نفي امريكا استهداف الحشد الشعبي لا يعفيها من المسؤولية

الشحنة الأولى من الفيول العراقي تصل إلى لبنان

الكرملين يصف قرار الاتحاد الاوروبي بشان روسيا بـ"المؤسف"