الصحة الفلسطينية: 15 وفاة و2501 إصابة جديدة بالضفة وغزة

العالم - فلسطين

وقالت الوزارة إنها سجلت 7 حالات وفاة في قطاع غزة، و4 حالات في نابلس، وحالة في جنين، وحالتين في طولكرم، وحالة في قلقيلية.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت بواقع 811 إصابة بالضفة، و1690 إصابة بغزة. وبينت أن المرضى في العناية المكثفة 79، والمرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي 14، من بين 193 يعالجون داخل المستشفيات ومراكز كورونا بالضفة.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 1,271,801 بينهم 538,410 تلقوا الجرعتين من اللقاح.