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جنين تحيي الذكرى '39' لمجزرة صبرا وشاتيلا

جنين تحيي الذكرى '39' لمجزرة صبرا وشاتيلا
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

نظمت اليوم الخميس، اللجنة الشعبية للاجئين في محافظة جنين ومديرية التربية والتعليم في المدينة، فعالية بمناسبة الذكرى الـ “39” لمجزرة مخيمي صبرا وشـاتـيلا.

العالم - فلسطين

الفعالية اقيمت بحضور الأستاذ هاني دراغمة نائب مدير التربية والتعليم في جنين، والعقيد فداء تركمان نائب رئيس اللجنة الشعبية للاجئين، ومحمد حبش رئيس اللجنة الشعبية لتخليد الشهداء، وفراس أبو الوفا ممثلا عن حركة فتح مدينة جنين، وممثلي المؤسسات و مديرة ومعلمات وطالبات مدرسة بنات برهان الدين العبوشي في المدينة.

والقيت خلال الفعاليات، عدة كلمات، استعرضت وقائع المجزرة واهدافها ونتائجها، مؤكداً أن شعبنا اقوى من الاحتلال ومجازره، ومصصم على مواصلة مسيرته النضالية حتى دحر الاحتلال وتحرير الاسرى واستعادة جثامين الشهداء .

المصدر - موقع "القدس"

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