شاهد.. انتفاضة عدن اليوم..انتفاضة الحريات

العالم - خاص بالعالم

وقال سلام في حديث لبرنامج المشهد اليمني على شاشة قناة العالم الاخبارية ان تغيب الخدمات الاساسية من كهرباء وماء وخدمات صحية وبيئة في عدن ليست فقط نتيجة الفساد الاداري فحسب انما هي نتيجة عمل ممنهج من قبل الاحتلال الاماراتي السعودي.

واضاف: ان هذا العمل الممنهج السياسي الذي يمارس على الشعب اليمني في الجنوب من قبل تحالف العدوان السعودي الاماراتي يحرص على الهاء الشعب اليمني في الجنوب المحتل بتوفير مستلزمات الحياة الاساسية لكي ينسى مطلبه الاساسي وهو دحر المحتل من اراضيه.

واوضح سلام ان بسبب تدهور سعر الصرف الريال اليمني والتضخم المالي وارتفاع الاسعار اصبح المواطن اليمني لايجد قوت يومه والكثير منهم يموت في منزله نتيجة تردي وغياب الخدمات الاولية الابتدائية للانسان، لذا فضل المواطن اليمني ان يخرج الى الشارع ويطالب بحقوقه.

واكد سلام ان المواطن اليمني في الجنوب لايوجه مطالبه بشكل اساسي الى المجلس الانتقالي او حكومة هادي لانه يعي تماما ان هناك قرار يتخذ من اجل تجويعه وانتهاك سيادته وكرامته.

وشدد سلام ان القضية في اليمن ليست فقط قضية تجويح اشعب انما هي قضية تجريد الشعب من حقوقه الانسانية وممارسات وحشية تصادر حقوق الانسان في عدن وتحرص على عدم توفير العيش الكريم له او زجه بالسجون السرية وممارسة قمع الحريات عليه، لذا قضية الانتفاضة اليوم في عدن هي قضية حريات ولسيت قضية تجويع للشعب فحسب.