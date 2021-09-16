شاهد.. كيف استقبل اللبنانيون قافلة صهاريج النفط الايراني

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لم يتاخر وعد الامين العام لحزب الله باستجلاب النفط الايراني كثيرا قرر وفعل وعد ووفى.

التاسعة صباحا دخلت اولى طلائع صهاريج كسر الحصار المحملة بالمحروقات الايرانية عبر الحدود السورية الى لبنان علي اربعة مراحل،موكب اشبه بمسيرة النصر .واستقبال شعبي عفوي رغم تمني السيد حسن نصرالله عدم التجمع حفاظا على امن وسلامة المواطنين وكانت المحطة الاولى بلدة العين حيث عبر ثمانون صهريجا ليتوزعو نحو مدينة بعلبك والمناطق الممقررة لافراغ الحمولة.

وقال رئيس بلدية بعلبك ، فؤاد بلوق ، ان " اريد ان اقول ان هذا القرار جريء وصاعق قلب كل المعادلات نصر جديد يضاف لانتصارات حزب الله والمقاومة الاسلامية وهو كسر الحصار الامريكي ومن يدور معه في هذا الفلك".

من جانبه قال رئيس الرابطة الاجتماعية في بلدة عرسال، اسعد الحجيري، ان " نزلت على العين لكي اشارك اهلي في هذا النصر العظيم الذي لم يكن هو الاول ولن يكون الاخير في سبيل نصرة هذا البلد والقضية المركزية وهي نصرة فلسطين ".



المواطنون عبرو عن فرحهم وتمسكهم بخط المقاومة وشكرهم للجمهورية الاسلامية الايرانية وسوريا وحزب الله على ما قدموه من دعم وتسهيلات في اصعب الظروف التي يعيشها اللبنانيون.

استجلاب النفط الايراني من شانه ان يخف عبئا كبيرا عن كاهل المواطن والدولة معا سيما وان ازمة المحروقات باتت تهدد معظم القطاعات واهمها الاستشفائية بالاضافة الى المواطن الذي اثقلت كاهله فواتير الاشتراك نتيجة الاحتكار وجشع تجار السوق السوداء الذين وظفوا اوجاع الناس لخدمة مصالحهم الضيقة.

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