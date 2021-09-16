الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

 امطار وسيول اجتاحت العديد من المناطق الجبلية في شمال لبنان

 امطار وسيول اجتاحت العديد من المناطق الجبلية في شمال لبنان
الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

تسببت الامطار الفيضانية التي لا زالت تتساقط بغزارة في اساعات الليل في العديد من المناطق الجبلية في محافظة عكار شمال لبنان  بفيصانات وسيول اجتاحت الطرقات وخاصة في منطقة وادي خالد، حيث تشكلت السيول على الطرقات وارتفاع في منسوب الاودية وفي مجرى النهر الكبير.

العالم_لبنان

ووجهت الدعوات الى اهالي البلدات والقرى الواقعة عند مجرى النهر الكبير الى توخي الحذر مخافة حصول فيضانات خارجة عن السيطرة.

وفي بلدة القبيات ادت الامطار الى حصول العديد من الاتهيارات في الجدران على الطرقات في غابة المرغان التي تعرضت قبل نخو شهر لحرائق كارثية مدمرة.

ويتخوف الاهالي في حال استمرار تساقط الامطار من حصول انجرافات للتربة حيث ترمدت اشجارها بشكل شبه تام.

وبدأت جرافات من قبل الاهالي والبلدية قبل القليل بمحاولات فتح الطرقات في حي القطلبة والمرغان التي اقفلتها الوحول والصخور التي حملتها الفيضانات المتدفقة من الغابات المحروقة، واجلاء العديد من الاشخاص الذين احتجزتهم الامطار داخل سياراتهم على هذه الطرقات، وكذلك الذين تهدمت جدران الدعم بالقرب من منازلهم في حي القطلبة بشكل خاص.

وناشد الاهالي قوى الامن الداخلي وضع حواجز لها عند مداخل ومنافذ غابة المرغان لتحذير السائقين من مخاطر سلوك هذه الطرقات بفعل الانهيارات الحاصلة.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

لبنان.. القاضي بيطار يصدر مذكرة توقيف غيابية بحق 'فنيانوس'

كيف كسر النفط الايراني الحصار الاميركي المفروض على لبنان؟

وعد من السيد نصرالله اخراج لبنان من النفق الامريكي المظلم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

" الوفاق":اتجاه مناهضة التطبيع في داخل البحرين سيتطور بلا شك

جمعية ‏الوفاق: شعب البحرين سجل التزاما عاليا في السلمية والوحدة الوطنية

آلاف الأفغان في القواعد الأمريكية ينتظرون إعادة التوطين

اليمن..رصد 281 خرقا للعدوان خلال الـ24 ساعة الماضية

لهذا السبب.. فرنسا تتهم بايدن وحلفاءه بطعنها في الظهر

لبنان.. اقرار بيان وزاري بالاجماع خلال جلسة بقصر بعبدا