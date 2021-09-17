رئيسي يشارك في الدورة الـ 76 لجمعية الأمم المتحدة ويلقي خطابا في اليوم الأول

العالم - ايران

وقال تخت روانجي في تصريح له الخميس: ان الدورة الـ 76 للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة ستبدأ الثلاثاء بخطابات لرؤساء ووزراء خارجية مختلف الدول.

واضاف: ان آية الله رئيسي سيلقي خطابا بصورة افتراضية في اليوم الاول للاجتماع ومن ثم سيواصل وفد الجمهورية الاسلامية الايرانية اعماله برئاسة وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان بحضوره في نيويورك.

واوضح تخت روانجي بانه الى جانب اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة ستعقد اجتماعات في مستويات عليا بصورة موازية في مختلف مجالات الطاقة والغذاء ومكافحة التمييز العنصري ومحو اسلحة الدمار الشامل حيث سيحضر وفد الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذه الاجتماعات.

وصرح بان مختلف القضايا ستطرح خلال اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة ومنها افغانستان واليمن والقضايا الاقليمية الاخرى.

وحول برنامج زيارة وزير الخارجية الايراني الى نيويورك اوضح تخت روانجي بان امير عبداللهيان سيشارك في مختلف اجتماعات منظمة الامم المتحدة ويلقي كلمات فيها فضلا عن اجراء لقاءات مع نظرائه من مختلف الدول.

واوضح بان وزير الخارجية سيلتقي امين عام الامم المتحدة انتونيو غوتيريش ورئيس الجمعية العامة فضلا عن عقد اجتماع خاص مع الباحثين في مختلف المراكز البحثية والدراساتية اضافة الى حوارات مع الصحفيين والباحثين الايرانيين، حيث سيستفيد من هذه الفرصة لتبيين سياسات الجمهورية الاسلامية الايرانية في مختلف المجالات.