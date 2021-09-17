4 أعراض تشير إلى مشاكل خطيرة في الكبد.. منها تحت العين

العالم - صحة

يقوم الكبد بتصفية الدم وإزالة السموم من الجسم، وتظهر أمراض ومشاكل الكبد عند ارتفاع نسبة الخطر، مما يتسبب في ظهور أعراض تحذيرية غير مشهورة، كما ذكر موقع "ميديك فوريوم".

وأكدت أخصائية التغذية، الدكتورة فيكي بيترسن، أن تواجد كمية معينة من الدهون في الكبد هو أمر طبيعي ولكن الخطر يبدأ عندما يشكل الدهن أكثر من 5- 10% من وزن الكبد، مما يؤدي إلى ظهور أعراض تحذيرية غير معروفة، مثل:

1- احتباس السوائل الذي يظهر على شكل انتفاخ تحت العينين، أو الكاحل، أو تورم الأصابع، فعندما تتراكم السموم يتعامل الجسم معها بذكاء ويعمل على التخفيف من آثار السموم من خلال زيادة الماء في الجسم.

2- زيادة الأمراض الجلدية حيث يحاول الجسم التخلص من السموم الزائدة عن طريق الجلد، وينتج عن ذلك أمراض جلدية غير صحية بما في ذلك الطفح الجلدي، والأكزيما، وحب الشباب.

3- تعد الحساسية الكيميائية أو ما يسمى تسمم الكحول أحد الأعراض التحذيرية لدهون الكبد، حيث يتوقف المرضى فجأة عن تحمل الكحول، كما أنهم يصبحون أكثر حساسية تجاه المواد الكيمائية المتواجدة في البيئة المحيطة بهم.

4- لاحظت الدكتورة بيترسن أنه عندما تتراكم الدهون على الكبد بنسبة عالية، تتراكم السموم في مجرى الدم مما يؤدي إلى الارتباك الذهني وضعف الوعي.