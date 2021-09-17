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الموسوي: وصول قوافل المازوت بداية لحل على مستوى إنهاء الحصار

الموسوي: وصول قوافل المازوت بداية لحل على مستوى إنهاء الحصار
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٨ بتوقيت غرينتش

أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ​إبراهيم الموسوي​، إلى أن دخول قوافل ​المازوت ​ بالأمس إنتصارٌ إجترحته ​المقاومة ​ في لبنان، وقدمته نموذجاً للعالم، في إنعطافةٍ جديدة وإنهاءٍ لحصار قيصر.

العالم_لبنان

و قال الموسوي اليوم الجمعة في حديث إذاعي أن قيادة حزب الله تحدثت عن خدمة الناس، ووصول القوافل بداية لحلّ على مستوى إنهاء الحصار، وتمكين الدولة من حلّ جزء من المشكلة.

و أوضح ، أن كل الأطراف في الحكومة وضعت ملاحظاتها في البيان الوزاري​، والرهان الآن هو على تقديم المساعدة لتسهيل مهمة الحكومة العتيدة، وعمق الأزمة يتخطّى كلّ إعتبار، لافتاً إلى "أننا ننتظر أن تقوم الحكومة بمهامها كاملة، كحكومة إنقاذ، وتشكيلها يُعتبر بداية لحلّ مشاكل كثيرة.

وأكد الموسوي، أن سعر صرف الدولارهبط فيما الأسعارلا تزال على حالها، وهناك جشع يفرض ضرورة الملاحقة القانونية بحقّ كل من يتلاعب بالأمن الإجتماعي والمعيشي

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