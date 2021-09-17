واشنطن تفرض عقوبات على 5 أفراد في تركيا تتهمهم بدعم القاعدة

العالم-الاميركيتان

وقالت وزارة الخزانة إنّ المحامي التركي المصري مجدي سالم، ومواطناً مصريّاً آخر هو محمد نصر الدين الغزلاني قد عمِلا مُيسّرَين ماليَّين لتنظيم القاعدة في تركيا.

وأضافت الخزانة في بيان أنّ التنظيم الذي صنّفته الولايات المتحدة منظّمة إرهابيّة “استخدم مُيسّرين ماليّين موجودين في تركيا… لتسهيل تحويل الأموال نيابة عن القاعدة، بما في ذلك تأمين الأموال لعائلات أعضاء القاعدة المسجونين”.

كما اتُهم ثلاثة مواطنين أتراك هم جبرايل غوزيل وسونر غورليان ونور الدين مصلحان بالمساعدة في تسهيل عمل شبكة القاعدة عبر تركيا وسوريا المجاورة. وجاء هذا الإعلان في أعقاب فرض عقوبات مماثلة أواخر تموز/يوليو على اثنين من “المُيسّرين الماليين” للقاعدة وهيئة تحرير الشام، الجماعة الارهابية الموجودة في سوريا والمرتبطة بالقاعدة.