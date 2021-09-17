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العراق.. اتفاق على تقليص الوحدات القتالية الأمريكية في عين الأسد وأربيل

العراق.. اتفاق على تقليص الوحدات القتالية الأمريكية في عين الأسد وأربيل
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:١٧ بتوقيت غرينتش

اعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الجمعة، عن اتفاق عراقي اميركي على تقليص الوحدات القتالية والقدرات الأمريكية من القواعد العسكرية في عين الأسد وأربيل.

العالم - العراق

وذكرت القيادة في بيان، ان "اجتماعا عقد يوم امس الخميس ١٦ أيلول، في بغداد بين اللجنة الفنية العسكرية العراقية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري ونظيرتها الامريكية برئاسة قائد قوات عمليات العزم الصلب في العراق اللواء جون برينان، في إطار المحادثات الأمنية الفنية التي تم الاتفاق عليها في الحوار الاستراتيجي العراقي - الامريكي وخطة الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي العاملة في العراق بموجب مخرجات الاجتماع الذي عقد في ٢٢ تموز ٢٠٢١".

واضافت ان "الطرفين اتفقا على تقليص الوحدات القتالية والقدرات الأمريكية من القواعد العسكرية في عين الأسد وأربيل على أن يكتمل بحلول نهاية شهر أيلول الجاري، كما تم تخفيض مستوى قيادة التحالف الدولي من مقر بقيادة ضابط برتبة فريق إلى مقر أصغر بقيادة ضابط برتبة لواء لأغراض الإدارة والدعم والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية والمشورة".

وجدد الطرفان التأكيد بأن "وجود القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي هو بدعوة من العراق ويعتمد على توفير الحماية من الحكومة العراقية وفقا للقوانين والاعراف الدولية وبما يتوافق مع السيادة العراقية".

وتابع البيان "كما اتفق الجانبان على عقد جلسات منتظمة لاستكمال مناقشة الخطوات المتبقية لتأمين الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي بحلول الوقت المحدد لها نهاية هذا العام".

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