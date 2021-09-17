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استعدادا لزيارة الأربعين.. شرطة كربلاء تطلق عملية أمنية كبرى

استعدادا لزيارة الأربعين.. شرطة كربلاء تطلق عملية أمنية كبرى
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة، تنفيذ ممارسة أمنية كبرى استعداداً لزيارة الأربعين المليونية المرتقبة.

العالم - العراق

وقال مدير العلاقات والإعلام العميد علاء الغانمي في بيان، اليوم الجمعة، إن "الممارسة سبقها مؤتمر أمني عُقد في مقر القيادة بحضور آمري المحاور والقواطع الامنية المكلفة بتطبيق الخطة المعدة لزيارة الأربعين المرتقبة".

وأضاف أن "القوات الأمنية نفذت الواجب بالتعاون مع امن الملاعب والاشتراك مع مفرزة من مديرية المرور والاستخبارات وقسم شرطة النجدة واجب تفتيش لمناطق الجاير ، والشبانات، وطريق طوريج، والحولي"، مبيناً انه "تم أيضاً تفتيش الهياكل المتروكة ونصب السيطرات المؤقتة وتفتيش العجلات والأشخاص والدراجات النارية".

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