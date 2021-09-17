الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١
٠٢:٣٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ الخطيب: لا زالت اياديك يا طهران بيضاء

الشيخ الخطيب: لا زالت اياديك يا طهران بيضاء
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

قال نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في خطبة الجمعة ”لقد رأينا اليوم احدى وجوه تباشير هذه العودة في الانتصار الجديد الذي سجلته المقاومة ومحورها في كسر الحصار الذي فرضته قوى الغرب على لبنان بهدف وقف هذه العودة وضرب أهم وسائلها وهي المقاومة”.

العالم ـ لبنان

وتابع”فلا زالت اياديك يا طهران بيضاء، ولا زالت المقاومة تنتصر لامتها وشعبها، ولا زالت سوريا شعبا وقيادة وجيشا واسطة العقد تمدنا ونمدها بالحياة وتتألق ونتألق معها بالمزيد من الانتصارات، والتحية لفلسطين وشعبها واسراها الابطال الذين قهروا ارادة العدو في احدى المخاضات على طريق التحرير والتحرر النهائي”.

وختم اخطيب “أخيرا، وبعد انجاز تأليف الحكومة بعد مخاض طويل وبعد توجيه الشكر لدولة الرئيس بري لمساهمته المهمة في تسريع تشكيلها، فإن الشعب اللبناني يتطلع بأمل كبير الى قيامها بعد اخذ الثقة من المجلس النيابي بخطوات سريعة لوقف التدهور والتخفيف من معاناة المواطنين والحد من الغلاء وارتفاع الاسعار بما يثقل كاهلهم ويجعلهم عاجزين عن تأمين لقمة عيشهم وايجاد الحلول الممكنة لطوابير الذل ووضع خارطة طريق لاخراج لبنان من الهوة التي اوقعته االطبقة السياسية فيها”.

روابط ذات صلة

'لقاء علماء صور' یرحب بخطوة المقاومة وبالصهاريج الايرانية

جبهة العمل الاسلامي في لبنان  ترحب بقافلة صهاريج المازوت الايراني

حركات المقاومة في فلسطين تشيد بوصول الوقود الإيراني إلى لبنان

تجمع علماء عكار: قافلة العز كسرت الحصار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

3 أحزاب مغربية تقرر تشكيل أغلبية داخل المجالس البلدية 

مايكروسوفت تعلن موعد طرح الإصدار الجديد من تطبيق 'أوفيس'

'واتس آب' تبدأ اختبار دليل أعمال على غرار 'الصفحات الصفراء' في تطبيقها

السعودية توقع عقدا مع واشنطن لصيانة أسطولها من المروحيات

في أكبر خسارة بالعالم.. ملياردير صيني يخسر 27 مليون دولار من ثروته

الشيخ الخطيب: لا زالت اياديك يا طهران بيضاء