عبداللهيان: إيران وباكستان تعانيان من عواقب الوضع الراهن في أفغانستان

العالم- ایران

علی هامش قمة شنغهاي للتعاون في دوشنبة عاصمة تاجیکستان التقى أمير عبد اللهيان ، الیوم الجمعة، وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، حیث ناقش الطرفان الوضع الراهن في المنطقة وأفغانستان.

واعرب وزير الخارجية الايراني عن قلقه إزاء أوضاع الشعب الأفغاني والوضع الأمني والسياسي في البلاد ، واصفا إياه بأنه نتيجة تدخلات أميركية وأفعالها غير المسؤولة تجاه أفغانستان.

وقال أمير عبد اللهيان ان إرساء الاستقرار والأمن في أفغانستان يتحقق في ظل تشكيل حكومة شاملة بمشاركة ممثلين عن جميع الجماعات العرقية.

ودعا نظيره الباكستاني لحضور الاجتماع المقبل لوزراء خارجية أفغانستان في طهران.

من جانبه أشاد وزير الخارجية الباكستاني ، خلال الاجتماع ، بدور دول الجوار في مساعدة أفغانستان على تحقيق الوضع المنشود ، مشيدا بجهود إيران ومبادراتها في هذا الشأن.