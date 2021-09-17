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عبداللهيان: إيران وباكستان تعانيان من عواقب الوضع الراهن في أفغانستان

عبداللهيان: إيران وباكستان تعانيان من عواقب الوضع الراهن في أفغانستان
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان إن إيران وباكستان ، باعتبارهما بلدين جارين لأفغانستان، تعانيان من عواقب الوضع الراهن في هذا البلد، مشددا على ضرورة توافق البلدین حول كيفية استعادة الاستقرار والسلام المستديم في أفغانستان.

العالم- ایران

علی هامش قمة شنغهاي للتعاون في دوشنبة عاصمة تاجیکستان التقى أمير عبد اللهيان ، الیوم الجمعة، وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، حیث ناقش الطرفان الوضع الراهن في المنطقة وأفغانستان.

واعرب وزير الخارجية الايراني عن قلقه إزاء أوضاع الشعب الأفغاني والوضع الأمني والسياسي في البلاد ، واصفا إياه بأنه نتيجة تدخلات أميركية وأفعالها غير المسؤولة تجاه أفغانستان.

وقال أمير عبد اللهيان ان إرساء الاستقرار والأمن في أفغانستان يتحقق في ظل تشكيل حكومة شاملة بمشاركة ممثلين عن جميع الجماعات العرقية.

ودعا نظيره الباكستاني لحضور الاجتماع المقبل لوزراء خارجية أفغانستان في طهران.

من جانبه أشاد وزير الخارجية الباكستاني ، خلال الاجتماع ، بدور دول الجوار في مساعدة أفغانستان على تحقيق الوضع المنشود ، مشيدا بجهود إيران ومبادراتها في هذا الشأن.

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