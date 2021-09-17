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دراسة.. لقاح كورونا مفيد لمرضى سرطان الدم

دراسة.. لقاح كورونا مفيد لمرضى سرطان الدم
الجمعة ١٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

توصّل بحث علمي جديد إلى نتائج غريبة بعض الشيء حول الفوائد التي قد تقدمها بعض اللقاحات، حيث أشار إلى فائدة عظيمة للجرعة الثالثة المعززة للقاحات المضادة لـ"كوفيد-19"، بالنسبة لمرضى السرطان.

العالم- منوعات

نشر باحثون في جمعية اللوكيميا والأورام الليمفاوية دراسة مفادها أن المرضى الذين يعانون من سرطان الدم في الخلايا من فئة "بي"، ولم تتولد لديهم أجسام مضادة منذ تلقيهم أول جرعتي لقاح كورونا، سُجلت لديهم استجابة إيجابية لدى إعطائهم الجرعة الثالثة المعززة.

وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، الدكتورة جوين نيكولز: "يبدو أن جرعة لقاح كوفيد-19 المعززة، تعمل على تحسين الاستجابة المناعية لدى الكثير من الأشخاص المصابين بسرطان الدم، وهي واحدة من العديد من الحالات التي يمكن أن تثبط جهاز المناعة لدى المريض".

وأوصت الدراسة بأن يحصل مرضى سرطان الدم الذين تلقوا جرعتين من لقاح "فايزر" أو "موديرنا" على جرعة إضافية مدعمة.

ونصحت الدراسة المصابين بسرطان الدم بمواصلة تناولهم للعلاجات المقدمة إليهم من قبل المختصين، واستشارة أطبائهم قبل أخذ الجرعة المعززة للقاح كورونا.

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دراسة.. لقاح كورونا مفيد لمرضى سرطان الدم