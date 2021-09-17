شاهد.. بوتين يعتبر انضمام إيران لمنظمة شانغهاي سيزيد من سلطة المنظمة

العالم - خاص بالعالم

إيران عضو دائم في منظمة شنغهاي للتعاون؛ بعد مصادقة أعضاء المنظمة على انضمام الجمهورية الإسلامية؛ وذلك خلال مؤتمر القمة الحادية والعشرين للمنظمة في العاصمة الطاجيكية دوشنبه.

الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، اعرب عن شكره لأعضاء منظمة شنغهاي لقبولهم إيران كعضو دائم، وقال إن "النظام العالمي بدأ شيئا فشيئا يتخلى عن الاحادية ويتجه تحو التعددية؛ إن الاحادية ذاهبة نحو الزوال. النظام العالمي يواجه في الوقت الراهن أزمات عدة لا يمكن حلها بشكل منفرد، ندعو الى تظافر الجهود والتعاون لحل المشاكل الدولية والاقليمية، والتعاون أيضا في المحافظة على السلام والاستقرار في آسيا".

بدوره قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ان العضوية الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية في منظمة شنغهاي للتعاون تترك تأثيرا مهما على عملية التعاون الشامل في اطار سياسة الجوار والمتمركزة على آسيا.

وأيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرار بدء إجراءات قبول إيران في المنظمة، فيما دعا إلى التعاون داخل المنظمة بشأن أفغانستان، وقال بوتين إن "انضمام إيران إلى منظمة شانغهاي للتعاون سيزيد من سلطة المنظمة؛ يجب على أعضاء المنظمة استخدام إمكانيات منظمة شنغهاي لدعم التسوية في أفغانستان ومواجهة التهديدات الإرهابية".

المسألة الأفغانية وتداعياتها تصدرت جدول اعمال القمة؛ ودعت دول المنظمة إلى تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان، ومواجهة التهديدات الإرهابية والتدخلات الخارجية في المنطقة. وأكد البيان الختامي للقمة ضرورة أن يشارك في الحكومة الأفغانية جميع المجموعات العرقية والدينية والسياسية في المجتمع، كما أكد ضرورة التسوية السريعة للوضع في أفغانستان.

وفي هذا الصدد أعلن الرئيس الإيراني استعداد بلاده للمساهمة في إعادة بناء الدولة في أفغانستان وتشكيل حكومة تضم جميع الأطياف. ولفت إلى أن إيران يمكن أن تكون حلقة وصل لأوراسيا عبر ممر يربط الشمال بالجنوب.