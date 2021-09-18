الدوري اللبناني لكرة القدم: فوز الأخاء على سبورتينغ يضعه في الصدارة

العالم_لبنان

سجل اللاعب الشاب محمد المصري هدف الفريق الجبلي الوحيد بعد تمريرة بينية من اللاعب سعيد سعد نهاية الشوط الأول.

وأهدر سعد فرصة تعزيز النتيجة في الشوط الثاني، بعدما تصدى القائم لكرته قبل أن تحرم العارضة زاهر حسن من هدف الأمان للفريق الجبلي، الذي كاد يتلقى هدف التعادل في الوقت البديل عبر قاسم الشوم الذي أهدر إلى جوار مرمى الأخاء من مسافة قريبة، لينتهي اللقاء بفوز ونقاط ثلاث لكتيبة فادي الكاخي التي تصدرت مؤقتا برصيد أربع نقاط، فيما تجرع سبورتينغ خسارته الثانية.

ويواجه شباب الساحل الصفاء عند الثالثة والنصف من عصر السبت على ملعب العهد، في مباراة سيسعى خلالها الأصفر لتأكيد بدايته الجيدة وتحقيق فوزه الأول بعد التعادل المستحق مع النجمة سلبا في الجولة الافتتاحية.

ويعتمد رجال المدرب محمد الدقة على الروح الجماعية وتصميمهم على الخروج بنتيجة جيدة أمام فريق عنيد.

في المقابل يطمح الساحل لمحو الصورة غير المرضية التي ظهر بها أمام الأخاء، حيث خرج بنقطة التعادل على الرغم من امتلاك المدرب محمود حمود ترسانة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز.

ويمني الأزرق النفس بتحقيق فوزه الأول في الدوري والانطلاق نحو المنافسة.

ويخوض الأنصار حامل اللقب والجريح مواجهة صعبة أمام الحكمة المنتشي بفوزه على سبورتينغ في الجولة الافتتاحية وعينه على الفوز والنقاط الثلاث ومصالحة جمهوره بعد العرض غير المقنع أمام البرج والسقوط بهدف.

فيما يطمح الحكمة لمواصلة انطلاقته الجيدة وتحقيق فوزه الثاني للبقاء في مراكز المقدمة.

العالم_لبنان