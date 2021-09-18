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قائد الثورة يؤكد أهمية عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني في الساحات الرياضية

قائد الثورة يؤكد أهمية عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني في الساحات الرياضية
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٣٨ بتوقيت غرينتش

اشار قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي الى دعم الاستكبار العالمي لمساعي الكيان الصهيوني للحصول على الشرعية من خلال حضوره في الساحات الرياضية الدولية، معتبرا عدم الاعتراف بهذا الكيان في الساحات الرياضية امرا بالغ الاهمية.

العالم - ايران

ولدى استقباله اليوم السبت ابطال المنتخبات الايرانية في اولمبياد وبارالمبياد طوكيو 2020 قال سماحته : أن نيل البطولة في المسابقات الرياضية وخاصة المسابقات الدولية ، يحمل رسالة مهمة تتجسد فيها القوة والنشاط والهمة العالية وقوة الارادة ، وبالتالي فان ابطال الرياضة هم معلمو الثبات والأمل والحيوية.

واضاف : لقد اثبتم بفوزكم في الالعاب الاولمبية والبارالمبية ان ما يبدوا في الظاهر غير قابل للتحقيق هو في الحقيقة ممكن الوقوع على ارض الواقع ، وهذا مكسب مهم جدا للبلاد ، ويحمل رسالة قيمة في عصرنا الحاضر.

يتبع..

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