قائد الثورة يؤكد أهمية عدم الاعتراف بالكيان الصهيوني في الساحات الرياضية

العالم - ايران

ولدى استقباله اليوم السبت ابطال المنتخبات الايرانية في اولمبياد وبارالمبياد طوكيو 2020 قال سماحته : أن نيل البطولة في المسابقات الرياضية وخاصة المسابقات الدولية ، يحمل رسالة مهمة تتجسد فيها القوة والنشاط والهمة العالية وقوة الارادة ، وبالتالي فان ابطال الرياضة هم معلمو الثبات والأمل والحيوية.

واضاف : لقد اثبتم بفوزكم في الالعاب الاولمبية والبارالمبية ان ما يبدوا في الظاهر غير قابل للتحقيق هو في الحقيقة ممكن الوقوع على ارض الواقع ، وهذا مكسب مهم جدا للبلاد ، ويحمل رسالة قيمة في عصرنا الحاضر.

يتبع..