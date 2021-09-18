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والدة الجندي الصهيوني الاسير هدار غولدين: الحكومة تخدعنا

والدة الجندي الصهيوني الاسير هدار غولدين: الحكومة تخدعنا
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

قالت ليئا غولدين، والدة الضابط الصهيوني هدار غولدين، الأسير لدى كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في احتجاجات في أعقاب ذكرى ما يسمى "حرب الغفران": إن "واقعنا في الحكومة المنتخبة أسوأ بكثير، ورئيس الحكومة الحالي لا يقول لنا شييء ولا يفعل شيء، من الصعب التعامل مع الأشخاص الذين يخدعوننا".

العالم - الاحتلال

وأضافت غولدين في تصريح لها: "تصوري منذ بداية هذا العام، أننا في وضع أسوأ بكثير، نحن في وضع أسوأ، من السهل التعامل عندما تكون الأمور على السطح وفي نقاش ويمكن الجدل بشأنها".

وأوضحت، "في اليوم التالي للقائه مع السيسي، وصلتنا الكثير من الرسائل المطمئنة لكن لم يحصل منها شيء، هم يطلقون شعارات فقط".

وشككت في عمل الحكومة، وقالت: "كيف نعرف أنهم يجرون الاتصالات من أجلنا، هل تعرفون كم عدد الرسائل التي تصلني بالفعل لنطمئن، وكأن كل شيء قد اكتمل وكأن هدار قد عاد بالفعل إلى المنزل؟ هذا يعمل".

وأكدت أن الحكومة تقوم بخدعهم، وهم يخدعون أنفسهم أيضًا، على الأقل إذا كنتم لا ترغبون في إعادة أولادنا فلا تلعب اللعبة. فقط تنحوا وسنتدبر أمورنا بدونكم".

وكتب على إحدى اليافطات:" عندما تخافون من يحيى السنوار؛ فإنكم تتركون أورون وهدار".

وتحتفظ حماس بأربعة جنود من جيش الاحتلال، أُسروا خلال العدوان على غزة صيف عام 2014، أما الآخران، فقد دخلا غزة في ظروف غير واضحة، ولا تفصح الحركة عن مصير الأسرى الأربعة أو وضعهم الصحي.

وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، أكدت في ذكرى اختفاء هدار جولدين شرق رفح جنوب قطاع غزة، الأحد، أن الاحتلال لن يحصل على "معلومة واحدة" عن حياة ومصير جنوده إلا بدفع الثمن.

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