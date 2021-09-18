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رجل لم ينم سوى دقائق لأكثر من 12 عاما

رجل لم ينم سوى دقائق لأكثر من 12 عاما
السبت ١٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

قال شاب ياباني بأنه لم ينم لأكثر من 12 عاما الماضية، سوى 30 دقيقة فقط في كل ليلة.

العالم - منوعات

ويقول دايسوكي هوري، البالغ من العمر 36 عاما، إنه درب عقله وجسده على العمل بأقل قدر ممكن من النوم، وذلك دون أن يشعر بالتعب.

وحسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن هوري، فإنه لا يعاني من أي آثار جانبية من الحرمان من النوم.

وتحدث هوري في مقابلة تلفزيونية قائلا إنه كان يشعر بأن قضاء 8 ساعات في النوم، سيجعل النهار مقتصرا على 16 ساعة فقط، وهي مدة غير كافية لإنجاز الأعمال اليومية.

وادعى أنه تمكن من تقليل وقت نومه من 8 ساعات إلى 30 دقيقة بينما كان لا يزال يتمتع بصحة جيدة ونشاط كبير.

ولإثبات صحة ادعائه، قرر برنامج تلفزيوني أن يوثق تجربته وذلك بالبقاء معه لمدة ثلاثة أيام، وتصوير مدة نومه القصيرة.

وبالفعل فقد نام هوري 30 دقيقة أو أقل من ذلك في بعض الليالي، طيلة هذه المدة الزمنية والبالغة ثلاثة أيام.

ولم تؤثر مدة النوم القصيرة لهوري بالنشاطات التي كان يقوم بها يوميا، والرياضات التي كان يمارسها.

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