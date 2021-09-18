مغردون يباركون القصاص من الخونة وأخذ الثأر لكل اليمنين

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وجرى تنفيذ الحكم في ميدان السبعين جنوبي العاصمة صنعاء وسط انتشار امني وعسكري كثيف واحتشاد عشرات الآلاف من اليمنيين. وصدر حكم الاعدام بعد أن استكملت القضية كافة الإجراءات القانونية، وبعد تأييد المحكمة العليا ومصادقة رئيس المجلس السياسي الأعلى "مهدي المشاط".

وأيّدت الشعبة الجزائيّة الاستئنافيّة المتخصّصة، في نيسان/أبريل، في محافظة الحديدة في اليمن، حكماً ابتدائيّاً بإعدام 16 متّهماً بعملية الاغتيال، وفي آب/أغسطس العام الماضي، قضت المحكمة الجزائيّة المتخصّصة بإعدام 16 متّهماً بالتهم المنسوبة إليهم، ومنها جريمة اغتيال الصمّاد ورفاقه، وبإرجاء الفصل في الدعوى الجزائيّة المرفوعة ضدّ بقيّة المتّهمين الأجانب.

وفي نيسان/أبريل عام 2018، استشهد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، إثر غارة للتحالف السعودي على محافظة الحديدة. وقال المجلس بعد الاغتيال إن "جريمة اغتيال الصماد لن تمر من دون ردّ مزلزل وموجع، وعلى أمراء العدوان أن يفهموا أنهم سيدفعون الثمن غالياً".

وأكد زعيم أنصار الله، عبد الملك الحوثي، وقتها، أنّ المساعدة الأميركية في اغتيال الرئيس صالح الصماد كانت أساسية في العملية، مشيراً إلى أنّ الهدف من هذه العملية هو التأثير على التلاحم السياسي بين المكونات.

اليمنيون حتشدوا في ميدان السبعين في صنعاء اثناء تنفيذ حكم الاعدام في نفس المكان التي كان قد غصّ بالحشود المشيّعة لجثمان الرئيس الشهيد صالح الصماد، رغم غارات طائرات التحالف السعودي في محيطه، مؤكدين ان الموت هو نصيب كل الخونة الذن باعوا انفسهم ووطنهم واهاليهم للاعداء.

وكتب "Mohamed" في تغريدة على حسابه الخاص "الحضور الجماهيري في ميدان التحرير كان حضورا يعشق الحريه والعدل . وكان القصاص اخذ ثأر لكل اليمنين . واصبح ميدان التحرير (ميدان تحرير ارواح الخونه من اجسادهم ) #الصماد".

وغردت "أمة الملك الخاشب" قائلة "اليوم تجددت الجراح ونُكأت المواجع في كل قلب أحب #رئيس_الشهداء #الصماد الجميع بلا إستثناء تذكر يوم الفاجعة يوم رحيل أكثر رئيس تحمل المسؤولية في تاريخ اليمن كامل لولا العملاء والخونة لماتمكن العدو من اختراقنا ومن إحراق قلوبنا في رئيسنا فهم مجرد أدوات ولامصالح لهم سوى المال المدنس".

وقالت "بنت البيضاء " في تغريدتها "ما زلت اتذكر ذلك اليوم الأسود في حياتي عندما تم الاعلان عن استشهاااد الرئيس #الصماد .. لم انسى ذلك الفديو الذي أظهر ضحكات ضباط التحالف عند رصدهم للهدف في شاشات غرفة عمليات طيرانهم المسير.. لم انسى القهر ولا دموع الحزن والفقد والانكسار في ذلك اليوم..".

وأضافت "بنت البيضاء " في تغريدة ثانية "فتنفيذ القصاص على كل من شارك وساعد العدواااان على ارتكابها يشفي جزء من لهيب صدورنا على فقدان رئيسنا الشهييد #الصماد الى حين النقاء من القتلة بشكل كامل..".

وغرد "إسماعيل حسن الكبسي" قائلا "لروحك السلام يا أبا الفضل #الصماد #اعدام_المتورطين_باغتيال_الصماد"

واشار "عبدالرزاق السدعي" في تغريدة له "لا ينبغي لأبناء #تهامة أن ينسوا للشهيد #الصماد اخلاصه ودفاااعه وعطاء روحه مقابل الدفاع عنهم هذا الروح العظيمة التي لم يسبق لهم أن عرفوها".

وكتب "طه ٲحمدعلي سنان الغولي" في تغريدته "يحيى العدل مصير كل خاين الاعدام اعتبرو يا مرتزقه من اعدام قتلة الرئيس الصماد".

وقال "Waleed Abdulmalik" في تغريدة له "المرتزقة .. صياحكم و نياحكم يطربنا .. نعلم أنكم تصرخون خوفاً و رعباً من مصيركم المحتوم .. فكما تم إعدام الخونة قتلة الشهيد الصماد و رفاقه سيتم بإذن الله إعدام كل من تسبب في مقتل حتى دجاجة يمنية .. النواح لن يجعل نهايتكم أفضل من الذين إعدموا اليوم".

وكتب "عباس" قائلا "تم اعدام قتلة الشهيد صالح علي الصماد ورفقائة باقي انشاء الله سبحانه وتعالى يتم إعدام المجرمين الكبار محمد بن سلمان وعلي محسن الأحمر والدنبوع قريبا إن موعدهم الصبح أوليس الصبح بقريب ،،".

"Abu Ahmed" غرد قائلا "اعدام اشقى الاشقياء...قتلة الشهيد الرئيس/ صالح الصماد سلام الله عليه".

وقال "حسين فايع" في تغريدته "اليوم ناقوس الخوف دق لدى مرتزقة العدوان الملطخة ايديهم بدماء ابناء الشعب اليمني في احداثيات ومؤمرات وخيانة للوطن...اتحداكم ان تجدوا شخصا نظيفا سويا لا علاقة له بالعدوان والخيانة ممن لم يرق لهم إعدام قتلة الرئيس الشهيد الصماد(١)".