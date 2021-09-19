محمد صلاح يدخل قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ ليفربول

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جاء ذلك، بعدما سجل "صلاح" هدفًا لفريقه الذي فاز على ضيفه كريستال بالاس، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" بالموسم الجارى 2021-2022.

وأضاف "صلاح" الهدف الثانى لليفربول فى الدقيقة 78 من زمن المباراة، ليرفع رصيده إلى 99 هدفا بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي.

ورفع "محمد صلاح" رصيده إلى 130 هدفا بقميص ليفربول بجميع البطولات، وذلك خلال مشاركته فى 209 مباريات، ليحتل المركز العاشر فى قائمة الهدافين التاريخيين لنادى ليفربول متساويا مع سام ريبولد الذى سجل 130 هدفا فى 226 مباراة بجميع البطولات.

وسجل "صلاح" ظهوره في المباراة رقم 150 مع الريدز في الدوري الإنجليزي، حيث بات النجم المصرى على بعد هدف من الوصول إلى تسجيل 100 هدف في الدوري الإنجليزي مع ليفربول وهو إنجاز حققه 12 لاعباً فقط من قبل في تاريخ الريدز.

وشارك "محمد صلاح" فى 150 مباراة مع ليفربول بالدوري الإنجليزي سجل خلالها 99 هدفا وصنع 38 هدفا آخر.

بهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 13 نقطة، ليتربع على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بشكل مؤقت، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.