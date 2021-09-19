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هدوء تام في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان

هدوء تام في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٠٧ بتوقيت غرينتش

بعد الاشتباكات المسلحة التي جرت يوم أمس، بدأ الهدوء التام يسود ​ مخيم عين الحلوة​ في جنوب لبنان بعد التوصل لوقف اطلاق النار بين حركة فتح و​جند الشام​ سابقا.

العالم - لبنان

وذكرت اوساط فلسطينية، ان جولات وسلسلة اتصالات مع سفارة دولة فلسطين و​القوة الامنية الفلسطينية​ المشتركة والقوى الوطنية والاسلامية والمشايخ وفعاليات ​مدينة صيدا​ جرت لتثبيت وقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة، حيث قام عدد من فعاليات ونشطاء المخيم يرافقهم سيارات اسعاف ​الهلال الاحمر​ الفلسطيني وجمعية الشفاء و الهلال الاخضر و​الدفاع المدني الفلسطيني​ بجولة في مواقع الاشتباك والاماكن المحيطة بها، وتم اخماد ثلاثة حرائق شبت في عدد من المنازل ونقل عدد من الاهالي الذين كانو عالقين في منازلهم.

وخلال الاشتباكات جرح اربعة اشخاص و احترقت عدة منازل.

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