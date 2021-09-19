هدوء تام في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان

العالم - لبنان
وذكرت اوساط فلسطينية، ان جولات وسلسلة اتصالات مع سفارة دولة فلسطين والقوة الامنية الفلسطينية المشتركة والقوى الوطنية والاسلامية والمشايخ وفعاليات مدينة صيدا جرت لتثبيت وقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة، حيث قام عدد من فعاليات ونشطاء المخيم يرافقهم سيارات اسعاف الهلال الاحمر الفلسطيني وجمعية الشفاء و الهلال الاخضر والدفاع المدني الفلسطيني بجولة في مواقع الاشتباك والاماكن المحيطة بها، وتم اخماد ثلاثة حرائق شبت في عدد من المنازل ونقل عدد من الاهالي الذين كانو عالقين في منازلهم.
وخلال الاشتباكات جرح اربعة اشخاص و احترقت عدة منازل.