هدوء تام في مخيم عين الحلوة بجنوب لبنان

العالم - لبنان

وذكرت اوساط فلسطينية، ان جولات وسلسلة اتصالات مع سفارة دولة فلسطين و​القوة الامنية الفلسطينية​ المشتركة والقوى الوطنية والاسلامية والمشايخ وفعاليات ​مدينة صيدا​ جرت لتثبيت وقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة، حيث قام عدد من فعاليات ونشطاء المخيم يرافقهم سيارات اسعاف ​الهلال الاحمر​ الفلسطيني وجمعية الشفاء و الهلال الاخضر و​الدفاع المدني الفلسطيني​ بجولة في مواقع الاشتباك والاماكن المحيطة بها، وتم اخماد ثلاثة حرائق شبت في عدد من المنازل ونقل عدد من الاهالي الذين كانو عالقين في منازلهم.

وخلال الاشتباكات جرح اربعة اشخاص و احترقت عدة منازل.