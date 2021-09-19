أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021

العالم - الصحافة الايرانية

ابرار..

رئيس الجمهورية في قمة شنغهاي ... ينبغي إزالة الأرضيات التي تسهل وجود الإرهاب بأفغانستان .

آرمان ملي ..

الإنضمام لعضوية منظمة شنغهاي يعزز موقف إيران مقابل الضغوط والإبتزازات الغربية .

ايران ..

إيران وطاجيكستان وإبرام ثماني مذكرات تعاون لرفع حجم التبادل التجاري لنصف مليار دلار سنويا

ابتكار ..

وزيرا خارجية إيران وطاجيكستان يؤكدان على ضرورة تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان .

كيهان ..

محافل إعلامية عربية .. وصول الوقود الإيراني إلى لبنان قلب كل المعادلات بالمنطقة .

آفتاب يزد..

وزير الدفاع الألماني يقترح مشروعا لتشكيل قوات تدخل سريع أوروبية .

افكار ..

اللعبة الأمريكية البالغة الخطورة .. تشكيل تحالف عسكري ثلاثي مع أستراليا وبريطانيا ضد الصين.

اطلاعات ..

الأمين العام لمنظمة بدر .. لن نسمح بحل الحشد الشعبي أو دمجه.

جام جم ..

فوضى بشرق آسيا, تصعيد بين اليابان وكوريا الشمالية, وحلف جديد أمريكي ضد الصين .

جمهوري اسلامي ..

حركة طالبان الأفغانية تحظر دراسة الفتيات في المدارس والجامعات .

قدس .....

أنباء عن وقوع إنشقاقات وإتساع الخلافات بين قادة حركة طالبان الأفغانية .

جوان ..

باريس تستدعي سفيريها من واشنطن وكانبيرا إحتجاجا على إلغاء أستراليا لصفقة شراء غواصات فرنسية .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في افتتاحيتها ( الصهاريج التي أفشلت مخططا غربيا عربيا عبريا)...

ان هدف امريكا وحليفاتها الاوروبيات والاقليميات والكيان الصهيوني من وراء كل الضغوط على لبنان والى درجة ايجاد فراغ سياسي فيه ودفعه لمتاهات ازمات خانقة هو اضعاف المقاومة وحزب الله بالذات وتجريده من السلاح. وفي هذا السياق ..

"راهنت أمريكا وحليفاتها والكيان الصهيوني على إفتعال أزمة وقود خانقة بلبنان لدفعه للإنهيار إلا أن المقاومة أفشلت الرهان بذكاء "

فوصول الوقود الايراني بشكل سريع الى لبنان تلبية لطلب حزب الله قلب الطاولة تماما على المخطط الذي يستهدف امن واستقرار ومستقبل لبنان, كما ان ايصال الوقود الايراني الى لبنان جسد نقلة استراتيجية كبرى بكل معنى الكلمة لانها تحدت الحظر الامريكي على ايران والتهديدات الصهيونية كما تحدت العقوبات الغربية, المفروضة على لبنان وعززت ثقل ومكانة وشعبية حزب الله وجبهة المقاومة. فصهاريج الوقود الايراني حملت في الواقع بشائر فشل مخططات اعداء لبنان.

جوان ..

كتبت صحيفة جوان في مقالها (أمريكا تطعن أوروبا في الظهر )عن ابرام امريكا لاتفاقية تحالف عسكري مع استراليا وبريطانيا, قائلة ...

اوروبا تشتعل غضبا وغيضا مما اعتبرته خيانة امريكية للعهود وللوشائج مع اوروبا بابرام ادارة بايدن لاتفاقية ايجاد حلف ثلاثي مع بريطانيا واستراليا, في اطار مشروع للتصدي للصين.

"إن البلدان الأوروبية الرئيسية ترى أن أمريكا إلتفت بإتفاقية "أوكوس" مع بريطانيا وأستراليا على الإتحاد الأوروبي وحلف الناتو"

وهناك رؤية اوروبية تقول ان امريكا تهربت من التزاماتها بحلف الناتو عبر ايجاد حلف انغلوسكسوني مع البلدان الناطقة بالانجليزية تاركة اوروبا في معرض الريح / والحقيق هي ان ادارة بايدن لم تكلف نفسها حتى عناء اجراء مشاورات مع حليفاتها الاوروبيات بشأن هذه الاتفاقية ولا حتى طمأنتها. ان مستقبل حلف الناتو بات يقف على كف عفريت بتغير الاستراتيجية الامريكية من اعتبار روسيا العدو الاول الى اعتبار الصين كعدو اول.فهذا التغيير قلل من اهمية قضايا الدفاع عن اوروبا الامر الذي قد ينتهي بتحجيم الناتو وربما تفككه وهذا الاحتمال دفع وزير الدفاع الالماني امس لدعوة الاوروبيين للاسراع بتفعيل فكرة تشكيل قوات تدخل سريع اوروبية خارج الناتو .

آرمان ملي ...

صحيفة آرمان ملي سلطت الضوء على الاجواء بين ايران والسعودية, وكتبت في مقالها ( المعادلة المجهولة للمفاوضات الإيرانية السعودية ) ..

ان المفاوضات الجارية منذ مدة وبمستوى تمثيل منخفض بين ايران والسعودية ببغداد بوساطة عراقية لم تتناول الملفات الرئيسية العالقة في سماء العلاقات الثنائية, فالسعوديون طرحو خلال ثلاث جولات من المفاوضات قضايا هامشية يمكن حلها دون صعوبات كبيرة, ويبقى الملف اليمني كعقدة رئيسية تحول دون تطبيع العلاقات ,

"إن حدوث تغيير في الموقف السعودي مطروح في ظل هاجس فقدان دعم الحليف الأمريكي وإستمرار مسلسل الفشل باليمن"

وقد يؤدي مواجهة التحالف السعودي او ما تبقى منه لهزيمة ميدانية كبرى في محافظة مأرب الى حسم الحرب وحدوث هزيمة مدوية للسعودية وهو ما باتت الاخیرة تعرفه جيدا, وكل هذه العوامل قد تدفعها لحل مشاكلها مع الجيران وبلدان المنطقة بشكل عام بجدية اكبر, لايجاد اجواء ثقة متبادلة .

سياست روز..

صحيفة سياست روز كتبت في تعليقها الذي يتساءل ( أي تدخل سريع هذا ؟) ..

البلدان الاوروبية تدرس فكرة تشكيل جيش اوروبي موحد, هذه الفكرة التي قد تدخل حيز التنفيذ بايجاد قوة تدخل سريع اوروبية تكون نواتا اهذا الجيش. وزير الدفاع الالماني حث اوروبا على التحرك سريعا في هذا المسار, وسبقه المسؤول عن السياسة الخارجية بالاتحاد لاوروبي في دعوة الاتحاد لتشكيل جيش موحد. والفكرة يدعمها ماكرون والمستشارة ميركل .

"إن فقدان أوربا ثقتها بأمريكا تضاعفت بعد الإنسحاب الأمريكي المذعور من كابول وأخير بعد ابرام أمريكا لإتفاقية اوكوس "

ولكن مقابل هذا الاندفاع الاوروبي لتشكيل جيش موحد هناك من يتحدث عن صعوبة تحقيق هذا الهدف في ظل وجود خلافات اوروبية بشأن التمويل وفي ظل تردد بلدان اوروبية صغيرة لها علاقات وثيقة مع واشنطن, كما ان هناك مشكل تنوع السلاح في اوروبا الامر الذي يجعل من ايجاد جيش موحد اكثر صعوبة .

آفتاب يزد..

نشرت صحيفة ىفتاب يزد تقريرا يتحدث عن تفاصيل حول ( تهميش الملاعبد الغني برادر ) بافغانستان كتبت فيه ..

تطفو مؤشرات على السطح حول وجود خلافات بين قادة حركة طالبان او بالاحرى بين قياديين اكثر تشددا وتطرفا واخرين يميلون للاعتدال بالمعايير الطالبانية بالطبع. وفي هذا السياق..

"تحدثت محافل أفغانية عن وقوع مشادة حادة بين نائب رئيس الحكومة عبد الغني برادر واحد قادة جناح شبة حقاني المتطرفة "

وحسب هذه المحافل المشادة التي وقعت في القصر الرئاسي بكابل بدات كلامية لتتحول لعراك بالكراسي واطلاق نار بين حراس الجانبين وقتلى وجرحى وتعرض الملا برادر للضرب المبرح .

الحراك كما يبدو يرتبط بمناصب الحكومة المؤقتة, وفي كلا الاحوال غادر الملا برادر الذي كان يترأس وفد طالبان مقابل امريكا بادزحو الى مدينة هرات للقاء زعيم طالبان الملا هيبت الله اخوند زاده.

حمايت ..

صحيفة حمايت كتبت في مقالها ( فرصة ذهبية ) عن انضمام ايران لعضوية منظمة شنغهاي الاوراسية ..

ان انضمام ايران لعضوية منظمة شنغهاي كعضو ثابت ودائم بدعم كامل من الصين وروسيا تطور بالغ الاهمية ..

"إن إيران ستتعامل بهذه العضوية مع كتلة إقتصادية وسياسية وأمنية تضم نصف عدد سكان العالم تقريبا"

الامر الذي سيفتح الابواب على مصراعيها امام ايران لدخول اسواق بلدان هذه الكتلة والى تطوير تعاون اقتصادي تجاري وتكنولوجي واسع النطاق مع هذه الكتلة بعيدا عن الضغوط والابتزازات الغربية .

ومثل هذه العضوية ستعزز قدرات الاقتصادي الايراني وسيكون بامكان بلادنا تهميش الحظر الامريكي بشكل اكبر .