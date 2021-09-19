العيلاني: اشتباكات عين الحلوة رسالة تحذيرية للجماعات الإرهابية

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وتابع العيلاني في بيان أصدره اليوم الأحد، هذه الجماعات خاطفة للمخيم ولهذه المنطقة ويجب على القوى والفصائل الفلسطينية تحمل مسؤولياتها في إيجاد حل لإنهاء هذه الجماعات التي أصبح خطرها وضررها ليس محصورا داخل المخيم ومنطقة الطوارىء بل وصل الرصاص الطائش بالأمس الى خارج المخيم.

وأضاف، للعلم المنطقة التي شهدت الإشتباكات هي منطقة لبنانية يسكنها 210 من العائلات اللبنانية ومنهم من احترق منزله ومنهم من اصيب منزله بقذائف ورصاص فمن سيعوّض على هؤلاء؟

الشيخ العيلاني دعا الإعلام للدخول الى هذه المنطقة ونقل حجم الأضرار للرأي العام، كما طالب الجيش اللبناني الدخول الى هذه المنطقة والإنتشار فيها.