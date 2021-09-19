خطيب زادة: على امريكا ان تأتي الى محادثات فيينا بأسلوب مختلف

العالم - ايران

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاحد قال خطيب زادة ان امريكا مارست الاحادية والتفرد في محادثات فيينا بشان الاتفاق النووي مع ايران، معتبرا ان امريكا اذا تخلت عن هذه الاحادية فان مسار محادثات فيينا سيتجه نحو الاحسن.

واوضح ان امريكا التي نقضت القرار الاممي 2231 ومارست الضغوط الظالمة على الشعب الايراني من جانب واحد وبالتالي فان واشنطن هي المسؤول الأول عن معاناة الايرانيين.

كما انتقد خطيب زادة انتهاكات امريكا لحقوق الانسان واصفا الولايات بانها اكبر منتهك لحقوق الانسان في الدول الاخرى حيث تفرض انواع الحظر والعقوبات وتمنع بعض الدول حتى من الماء والغذاء ، والمؤسف ان الجرائم الامريكية مازالت دون عقاب.