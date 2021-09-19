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خطيب زادة: على امريكا ان تأتي الى محادثات فيينا بأسلوب مختلف

خطيب زادة: على امريكا ان تأتي الى محادثات فيينا بأسلوب مختلف
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

 قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة ان ايران لن تقبل بأقل من الاتفاق النووي ولن تتنازل عن حقوقها التي ضمنها هذا الاتفاق ، وبالتالي فأن على الولايات المتحدة ان تأتي الى محادثات فيينا باسلوب مختلف عن السابق.

العالم - ايران

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاحد قال خطيب زادة ان امريكا مارست الاحادية والتفرد في محادثات فيينا بشان الاتفاق النووي مع ايران، معتبرا ان امريكا اذا تخلت عن هذه الاحادية فان مسار محادثات فيينا سيتجه نحو الاحسن.

واوضح ان امريكا التي نقضت القرار الاممي 2231 ومارست الضغوط الظالمة على الشعب الايراني من جانب واحد وبالتالي فان واشنطن هي المسؤول الأول عن معاناة الايرانيين.

كما انتقد خطيب زادة انتهاكات امريكا لحقوق الانسان واصفا الولايات بانها اكبر منتهك لحقوق الانسان في الدول الاخرى حيث تفرض انواع الحظر والعقوبات وتمنع بعض الدول حتى من الماء والغذاء ، والمؤسف ان الجرائم الامريكية مازالت دون عقاب.

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