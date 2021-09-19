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محمد بن سلمان وتميم بن حمد وطحنون بن زايد في صورة ودية

الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٩ بتوقيت غرينتش

السعودية والامارات وقطر.. بعد قطيعة وحصار وهجمات، وهجمات مرتدة وذباب الكتروني يعمل على الخطين وتهديد بغزو قطر، خرجت صورة تجمع بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وامير قطر تميم بن حمد ومستشار الامن الوطني الاماراتي طحنون بن زايد.

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الصورة عفوية وقيل انها في البحر الاحمر اثناء عطلة جمعت القادة الثلاثة. بدر العساكر مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي كان اول من نشر هذه الصورة وعلق عليها:"لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر يجمع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان".

ولاقت الصورة المنتشرة، ردود كثيرة وتفاعل بين مرحب بها وبين متسائل عن سبب الانعطافة في العلاقة بين الدول الثلاث.

و كتبت "فاطمة" رداً على بدر العساكر:"احكي لسمو سيدك يطلع المعتقلين الي اعتقلهم بسبب أزمة قطر خلص رجعتوا حبايب".

وغردت "سارة الغامدي":"قبل فترة محمد بن سلمان وطحنون بن زايد كانوا يصفون أمير دولة قطر تميم بن حمد بأنه إرهابي ويدعم الإرهاب وينعتونه بكل الاوصاف القذرة، حتى وصل بهم الأمر الى الطعن في عرضه وعرض أمه. واليوم هم معه في البحر الاحمر لقضاء عطلة ويأخذون معه الصور".

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