مؤسسة مياه الحسكة تسابق الزمن لصيانة محطة علوك

العالم - سوريا

وبين مدير عام الشركة المهندس محمود العكلة في تصريح لسانا أن ورشات الصيانة مستمرة في جهود إعادة صيانة الآبار حيث استطاعت منذ بدء تشغيل المحطة ولتاريخه صيانة عشر آبار ليصبح العدد الإجمالي للآبار العاملة لتاريخه 18 بئراً إضافة إلى 4 مضخات أفقية مشيراً إلى أن الصيانات تشمل التجهيزات الكهربائية للآبار والغواطس وبعض المستلزمات الأخرى.

ولفت المهندس العكلة إلى أن المؤسسة تسعى لصيانة أكبر عدد من الآبار للوصول إلى إنتاج من المياه يقارب 80 ألف متر مكعب يومياً وهي الكميات التي تغطي حاجة مدينة الحسكة والأحياء المحيطة بها والريف الغربي وفق جدول التقنين الذي كان معمولاً به سابقاً والذي يؤمن الكميات الكافية من المياه إلى المشتركين.

يشار إلى أن عدد الآبار في مشروع علوك يبلغ 34 بئراً إضافة إلى 12 مضخة أفقية حيث يؤمن المياه لما يقارب مليون مواطن في مدينة الحسكة والريف الغربي.