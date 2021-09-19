العراق: لقاء هام يجمع الكعبي وابو فدك لبحث هذه القضايا

العالم - العراق

وأفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء، بإن الأمين العام لحركة النجباء كان حاضرا في مقر قيادة الحشد الشعبي والتقى بـ "أبو فدك المحمدي".

وجرى خلال اللقاء بحث وتبادل وجهات النظر حول أهم القضايا الأمنية بما في ذلك ضرورة الخروج الغير مشروط للقوات الأجنبية من الأراضي العراقية.

ولفت الشيخ أكرم الكعبي ، خلال الاجتماع ، على مشاركة حركة النجباء في حركة الحشد الشعبي ضد فلول "داعش"، مشيرا إلى الصلة التي لا تنفصم بين فصائل المقاومة العراقية ومنظمة الحشد الشعبي.

كما أشاد رئيس مقر الحشد الشعبي بدور حركة النجباء في إنقاذ البلاد من الإرهاب التكفيري ، وحيا الشهداء والمقاتلين المخلصين لهذه الحركة.