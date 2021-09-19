مانشستر يونايتد يحقق فوزا مثيرا على ويست هام في البريميرليغ

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وسجل ويست هام يونايتد هدف السبق في الدقيقة 30 من عمر اللقاء، ليرد كريستيانو رونالدو بعدها بخمسة دقائق ويحرز هدف التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 35.

وقبل نهاية اللقاء بلحظات خطف اللاعب جيسي لينغارد هدف الفوز لمانشستر يونايتد في الدقيقة 89، وكاد ويست هام أن يدرك هدف التعادل عبر ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة والتسعين، لكن حارس مرمى يونايتد ديفيد دي خيا تصدر لركلة الجزاء، ليرفع مانشستر يونايتد رصيده بهذا الفوز الى 13 نقطة، فيما توقف رصيد ويست هام يونايتد عند 8 نقاط .

وكان مانشستر يونايتد الإنجليزي قد ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس.

وقال مانشستر يونايتد، في بيان رسمي: "يسعد النادي الإعلان عن توصله إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن صفقة كريستيانو رونالدو، بشرط الاتفاق مع اللاعب على الشروط الشخصية للعقد، وحصوله على تصريح العمل وإجراء الكشف الطبي".

وأضاف: "فاز كريستيانو بالكرة الذهبية 5 مرات، وتوج بأكثر من 30 لقبًا رئيسيًا خلال مسيرته، بما في ذلك خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأربعة ألقاب لكأس العالم للأندية، وسبعة ألقاب دوري في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، واليورو مع منتخب البرتغالي".

وختم: "في مرحلته الأولى مع مانشستر يونايتد، سجل رونالدو 118 هدفا في 292 مباراة، ويتطلع الجميع في النادي إلى الترحيب بعودة كريستيانو".