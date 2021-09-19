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 لبنان: رصاصات طائشة جراء اشتباكات عين الحلوة طاولت مكتب  رئيس البلدية صيدا

 لبنان: رصاصات طائشة جراء اشتباكات عين الحلوة طاولت مكتب  رئيس البلدية صيدا
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

خرقت رصاصات طائشة جراء الإشتباكات في مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان مساء السبت ، غرفا عدة في مكتبه الخاص لرئيس بلدية صيدا محمد السعودي الكائن في محلة سينيق - محيط حسبة صيدا الجديدة.

العالم_لبنان

وأعلن المكتب الإعلامي في بلدية صيدا ليلة الاحد في بيان أن العناية الإلهية تلطفت برئيس البلدية محمد السعودي وبزواره بعدما ومنها رصاصة إستقرت على كرسيه في المكتب، ورصاصات عدة في مقاعد جلوس الزوار.

السعودي الذي قصد مكتبه مساء اليوم، فوجىء بالرصاص الطائش الذي طاول مكتبه وقال: الحمد لله على تلطفه وعنايته، لأنه لم يكن أحد موجودا في المكتب الذي عادة أتواجد فيه مع زواري لأتابع بعض الأعمال، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.
وتمنى السعودي الشفاء لكل المصابين جراء هذه الإشتباكات المؤسفة، والتي نرجو ألا تتكرر لأنها تصيب بأضرارها الجسم الواحد.

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