 لبنان: رصاصات طائشة جراء اشتباكات عين الحلوة طاولت مكتب  رئيس البلدية صيدا

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وأعلن المكتب الإعلامي في بلدية صيدا ليلة الاحد في بيان أن العناية الإلهية تلطفت برئيس البلدية محمد السعودي وبزواره بعدما ومنها رصاصة إستقرت على كرسيه في المكتب، ورصاصات عدة في مقاعد جلوس الزوار.



السعودي الذي قصد مكتبه مساء اليوم، فوجىء بالرصاص الطائش الذي طاول مكتبه وقال: الحمد لله على تلطفه وعنايته، لأنه لم يكن أحد موجودا في المكتب الذي عادة أتواجد فيه مع زواري لأتابع بعض الأعمال، وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

وتمنى السعودي الشفاء لكل المصابين جراء هذه الإشتباكات المؤسفة، والتي نرجو ألا تتكرر لأنها تصيب بأضرارها الجسم الواحد.