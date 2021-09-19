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الأردن والإمارات يوقعان اتفاقيتين لتنفيذ مشاريع بحرية في العقبة

الأردن والإمارات يوقعان اتفاقيتين لتنفيذ مشاريع بحرية في العقبة
الأحد ١٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

وقعت "مجموعة موانئ أبو ظبي" اتفاقية مبدئية مع "شركة تطوير العقبة" الأردنية تنص على تولي المجموعة إنشاء محطة سفن سياحية متطورة في مرسى زايد بالعقبة في الأردن.

العالم-الاردن

وستكون هذه أول منشأة لـ"مجموعة موانئ أبوظبي" في المملكة وأول محطة سفن سياحية تابعة لها خارج الإمارات.

وسيتم تطوير محطة السفن السياحية في ميناء العقبة كبوابة رئيسية لاستقبال المسافرين على متن السفن السياحية.

كما تم أيضا توقيع اتفاقية مبدئية أخرى تنص على قيام "مجموعة موانئ أبو ظبي" بتطوير نظام مجتمع الموانئ لمنظومة موانئ العقبة بهدف تسهيل التواصل بين كافة مشغلي موانئ العقبة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و"شركة تطوير العقبة" والهيئة البحرية الأردنية والجمارك والخدمات المساندة والعمليات البرية.

وجرى التوقيع على الاتفاقيتين خلال زيارة وفد أردني رفيع المستوى إلى أبو ظبي.

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