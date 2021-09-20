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لدغات ثعابين .. ظاهرة شائعة في اليمن

لدغات ثعابين .. ظاهرة شائعة في اليمن
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الإنسانية الدولية، الأحد، رصد 436 إصابة بلدغات ثعابين في اليمن، خلال ثمانية شهور.

العالم- منوعات

وقالت المنظمة، عبر حسابها بـ"تويتر": "منذ مطلع عام 2021 وحتى نهاية أغسطس (آب الماضي)، عالج فريق ‎أطباء بلا حدود في غرف الطوارئ باليمن 436 مريضا جراء لدغات الثعابين".

وأوضحت أنه "تم علاج هذه الحالات في مستشفيات أطباء بلا حدود بمحافظات الحديدة (غرب) وتعز و إب (جنوب غرب) وحجة (شمال غرب)".

وحسب تقارير للأمم المتحدة، تضرر العديد من المرافق الصحية في اليمن، ولا يعمل حاليا سوى نصف القطاع الطبي؛ جراء حرب مستمرة في البلاد منذ نحو 7 أعوام.

وأودت الحرب بحياة أكثر من 233 ألفا، وبات 80 بالمئة من سكان البلد الفقير، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

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