كشف أعداد المواكب الحسينية مع بدء انطلاق زوار الاربعين

العالم - العراق

وذكر رئيس القسم، رياض نعمة السلمان في بيان يوم أمس الاحد (19 ايلول 2021)، إنه "منذ الخامس والعشرين من شهر محرم الحرام عمل قسم الشعائر والمواكب الحسينية على إصدار الكفالات الخاصة بأصحاب المواكب التي ستشارك في زيارة الأربعين".

وأضاف السلمان، انه "تم تسجيل أكثر من 11356موكب خدمي من كافة المحافظات العراقية، وهنالك أكثر 59 موكب عربي واجنبي سيشارك أيضا في عزاء اربعينية الإمام الحسين عليه السلام".

وتابع، ان "المواكب الاجنبية التي ستشارك في الزيارة جاءت من الصين، السويد، السعودية، سوريا، إيران، لبنان، باكستان، الهند، نيجيريا، كينيا، واخرى والتي ستشارك في تقديم العزاء والمواساة للإمام الحسين وأخيه العباس عليهما السلام، إضافة إلى توزيع الطعام والشراب على الزائرين".

وأوضح، أنه "سيتم تجهيز المواكب الحسينية بالمحروقات من النفط الابيض والغاز، إضافة إلى الماء الصالح للشرب خدمة لأصحاب المواكب الحسينية مجانا، إضافة إلى إلزام أصحاب الكفالات على ضرورة الألتزام بالتوصيات التي أكدت عليها المرجعية الدينية العليا، وتوجيهات وزارة الصحة العراقية على ضرورة تطبيق شروط الوقاية والسلامة والتباعد الاجتماعي".

وشدد السلمان، على أهمية "الالتزام بوقت نزول موكب العزاء الذي حدده القسم وحسب الضوابط الإدارية المتبعة التي تعهد بها من أصحاب المواكب الحسينية خلال الزيارة الأربعينية".

هذا وقد بدأ الزوار بالانطلاق في طريقهم إلى محافظة كربلاء المقدسة للمشاركة في اربعين الإمام الحسين (ع).