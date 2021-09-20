لقاء بين السيسي ووزير دفاع هادي في القاهرة

العالم- مصر

وأوضحت الرئاسة المصرية في بيان رسمي أن وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي حضر اللقاء.

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أن اللقاء تضمن مناقشة العلاقات والتعاون الثنائي بين الجانبين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" النسخة التابعة لحكومة هادي التي تبث من الرياض، أن "أولى رحلات شركة (الإسكندرية للطيران) وصلت إلى مطار عدن الدولي وعلى متنها 174 راكبا بمعدل رحلتين أسبوعيا".

من جهته، أوضح نائب رئيس مجلس إدارة "الإسكندرية للطيران"، أن "الرحلات ستتراوح بين 4 إلى 5 رحلات في الأسبوع".