الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١
١٢:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

أمريكي يطلق النار في موقف سيارات أحد الفنادق ويثير الذعر

أمريكي يطلق النار في موقف سيارات أحد الفنادق ويثير الذعر
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت شرطة ريتشموند الأمريكية أن "رجلا من ولاية كنتاكي أطلق عدة أعيرة نارية من نافذة فندق، ثم أخبرها أنه أطلق النار على كائنات فضائية في موقف السيارات التابع للفندق".

العالم ـ حوادث

وقالت الشرطة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية عبر "فيسبوك"، إن "صامويل ريدل، 55 عاما، قدم شرحا مفصلا لها بعد أن فتح النار في فندق في كينيلاند درايف، مما أدى إلى إخلاء النزلاء الذين أثار الذعر بينهم".

وأضافت أن "امرأة أغلقت على نفسها حمام غرفة الفندق عندما دوى إطلاق النار ولم تخرج إلا عندما حضرت إليها الشرطة وأخبرتها بأنه تمت السيطرة على الموقف".

وأشارت إلى أنه "لم يصب أحد بأذى لكن الرصاص دخل إلى إحدى غرف الفندق وأصاب بضع سيارات في موقف بالفندق".

وتابعت أن "عناصرها توصلوا إلى مطلق النار وألقوا القبض عليه وتبين أنه مدان سابق، وضبطوا بحوزته مسدسين وبندقية نصف آلية".

ونقلت عن المتهم قوله إنه "لاحظ وجود كائنات فضائية في موقف السيارات وكان يطلق النار عليهم".

روابط ذات صلة

بالفيديو...مقتل 8 اشخاص إثر اطلاق النار داخل جامعة 'بيرم' الروسية

بريطانيا..إضرام النار بمسجد بمانشستر والشرطة تحقق!

مقتل 3 اشخاص بحادث اطلاق نار في واشنطن

الولايات المتحدة.. عامل مصنع يطلق النار على زملائه في ولاية إنديانا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد: هكذا خلد العراق زيارة البابا فرنسيس ولقائه مع السيد السيستاني

أمريكي يطلق النار في موقف سيارات أحد الفنادق ويثير الذعر

مستشار بن زايد يعترف أن الإمارات تتدخل في دول المنطقة

كيان الاحتلال يسجل 6456 إصابة جديدة بكورونا

بري أبرق الى الرئيس الجزائري وبو غالي معزيا برحيل بوتفليقة

سوريا تدين الاعتداءات التركية وتعتبرها خرقا لسيادتها واستقلالها