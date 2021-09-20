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جنوب اليمن ينتفض ضد مرتزقة الإمارات

جنوب اليمن ينتفض ضد مرتزقة الإمارات
الإثنين ٢٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

حراك جديد في المحافظات اليمنية المحتلة من العدوان السعودي الإمارتي ومرتزقتهما يطالب برحيل المحتل عبر تحرك للقبائل التي عانت من العدوان الأمرين.

العالم – نبض السوشيال

اليمنيون وعبر موقع تويتر اطلقوا هاشتاق #عدن_تنتفض_ضد_مرتزقه_الامارات عبروا من خلاله عن غضبهم من جرائم تحالف العدوان التي ترتكب بحق محافظاتهم وقالوا ان الإمارات كسبت كراهية الشعب اليمني بكل اطيافه في الشمال والجنوب إلا من بعض الخونة والمأجورين، في إشارة الى قادة ومرتزقة ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا ومرتزقة الرئيس اليمني الفار منصور هادي.

أبناء قبائل شبوة وفي تغريدات عدة غردوا ان القبيلة تعاهد الله وتعاهد نفسها بأنها مع مشروع اليمن الإتحادي وضد مليشيات الامارات والسعودية العابثين بالوطن، متوعدين المرتزقة بالثأر لدماء أبنائها وأبناء اليمن لذين سالت دمائهم ظلما وعدوانا.

مغردون في محافظات الجنوب بدورهم ادانوا بشدة مليشيات المجلس الانتقالي الاماراتي لاختطافه سبعة مواطنين من أبناء الجزيرة المشاركين في التظاهر واقتيادهم الى جهة مجهولة، مطالبين بفك أسرهم دون قيد أو شرط.

أما مغردون آخرون فقد أكدوا ان ميليشا الانتقالي تواصل حملات الاعتقالات والخطف لدب الرعب في قلوب سكان المحافظات الجنوبية، مؤكدين تنفيذ ميليشيا الانتقالي حملة اعتقالات ومداهمات للأحياء التي تشهد حراكا شعبيا ضدها وتعتقل الشباب من بين ذويهم دون أن تحسب لحرمة البيوت اي حساب وتقتادهم لجهات مجهوله.

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