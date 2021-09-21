من هو عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الجديد؟

العالم-رياضة

وأعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فوز عدنان درجال، وزير الشباب والرياضة العراقي، بمنصب رئيس الاتحاد، بعد الانتحابات التي أجريت يوم الاثنين.

وحصل عدنان درجال (61 عاما) على 48 صوتا في الانتخابات، مقابل 16 صوتا فقط حصدها منافسه شرار حيدر، وفقا لما أعلن عنه الحساب الرسمي للاتحاد.

وفاز علي جبار بالتزكية بمنصب النائب الأول لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، فيما فاز أسطورة الكرة العراقية بمنصب النائب الثاني.

صخرة الدفاع

ويتمتع عدنان درجال بتاريخ حافل في ملاعب كرة القدم، منذ أن بدأ مسيرته كلاعب في قلب الدفاع مع فريق الزوراء عام 1977.

واستمر درجال مع فريق الزوراء 3 سنوات، حصل معه خلالها على لقب الدوري العراقي للمرة الأولى في مسيرته عام 1979، قبل الانتقال إلى الطلبة في 1980.

4 سنوات قضاها درجال مع فريق الطلبة، قاد فيها الفريق للحصول على لقب الدوري العراقي مرتين متتاليتين، عامي 1981 و1982.

وفي 1984، انتقل درجال إلى نادي الرشيد، والذي مكث معه 6 سنوات حتى اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي عام 1990.

وخلال الـ6 سنوات التي قضاها عدنان درجال مع الرشيد، نجح الفريق في الحصول على لقب الدوري 3 مرات متتالية، أعوام 1987 و1988 و1989.

مسيرة درجال كانت مميزة على مستوى المنتخبات أيضا، حيث كان عدنان درجال من أبرز لاعبي المنتخب العراقي في حقبة الثمانينيات.

ويتمتع عدنان درجال برقم قياسي إذ أنه صاحب أكبر عدد من المشاركات في الأولمبياد مع منتخب العراق، حيث خاض 10 مباريات في 3 بطولات أعوام 1980 و1984 و1988.

كذلك فإن درجال شارك مع منتخب العراق في 5 نسخ من بطولة كأس الخليج الفارسي، لعب خلالها 22 مباراة، وحصل على 3 ألقاب.

مسيرة تدريبية قوية

بعد اعتزاله كرة القدم في 1990، اتجه عدنان درجال إلى مجال التدريب، وتحديدا من بوابة نادي الكرخ الذي ظل معه بين عامي 1991 و1992.

وفي 1992، انتقل عدنان درجال إلى تدريب منتخب العراق، وظل معه حتى عام 1993، لينتقل إلى تدريب نادي القوة الجوية.

عام وحيد قضاه درجال في قيادة القوة الجوية، قبل الانتقال إلى الدوري القطري، والذي درب فيه عدة أندية مثل الوكرة والعربي، قبل أن يتجه إلى العمل الإداري.

وزير الشباب والرياضة

وحاول درجال الترشح لانتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم في 2018، غير أن اللوائح منعته من ذلك.

وقدم درجال دعوى قضائية ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم السابق، ليتقدم باستقالته في يناير/كانون الثاني 2020.

وقام الاتحاد الدولي لكرة القدم بتعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم، منذ فبراير/شباط 2020، وتم تمديد عملها حتى سبتمبر/أيلول الجاري.

في مايو/آيار 2020، تم تعيين عدنان درجال وزيرا للرياضة في العراق، قبل أن يعلن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة، وينجح في الحصول على مقعد الرئاسة باكتساح.