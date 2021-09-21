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الرئيس الايراني: الصحوة في المنطقة تحققت ببركة دماء الشهداء وستستمر

الرئيس الايراني: الصحوة في المنطقة تحققت ببركة دماء الشهداء وستستمر
الثلاثاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي بان الصحوة في المنطقة تحققت ببركة دماء الشهداء وستستمر هذه الصحوة على الدوام.

العالم - ايران

يتبع...

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