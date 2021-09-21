محادثات ايرانية المانية حول مستجدات الاتفاق النووي

العالم - ايران

وفي تغريدة على حسابه بموقع تويتر اليوم الثلاثاء، اشار سفير ايران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا "كاظم غريب ابادي"، انه حضر الاجتماع بين اسلامي والوزير الالماني.

واوضح "غريب ابادي"، ان الجانبين استعرضا في هذا اللقاء القضايا الثنائية والمستجدات المتعلقة بالاتفاق النووي.

يذكر ان رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية، يزور حاليا العاصمة النمساوية فيينا التي استضافت الاجتماع الخامس والستين للجمعية العمومية لوكالة الطاقة الذرية الدولية.

وعقد اسلامي على هامش الاجتماع، مباحثات مع مدير عام الوكالة الدولية ونظيره الروسي، المدير العام لشركة "روس اتوم" النووية.